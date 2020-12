Stijging in aantal besmettingen onder kinderen: “Pas op met contact grootouders”

“Na een lange periode van goed nieuws lijken de cijfers nu te stabiliseren”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Een aantal elementen ligt waarschijnlijk aan de basis. Zo is het aantal besmettingen bij jongeren in stijgende lijn. De expert waarschuwt dan ook voor contacten tussen kinderen en grootouders.

Viroloog Steven Van Gucht lichtte de stabilisatie toe op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. “Die trend is vooral duidelijk in Vlaanderen en Luxemburg. De precieze verklaring kennen we nog niet, maar we vermoeden dat verschillende elementen aan de basis liggen.”

Van Gucht wijst onder meer op de geleidelijke uitbreiding van het aantal testen, maar dat aantal is de voorbije dagen “slechts licht toegenomen” en kan dus geen volledige verklaring zijn. “We zien wel een stijging in het aantal besmettingen bij kinderen en tieners. Dat is heel waarschijnlijk het gevolg van de heropening van de scholen zo’n drie weken geleden”, luidt het.

Quote Uit het verleden is gebleken dat besmettin­gen bij kinderen vaker werden opgelopen in het huishouden dan op school

Kinderen en tieners

“Bij kinderen tussen 0 en 9 jaar zien we momenteel toenames van 46 procent op weekbasis”, aldus Van Gucht. Bij tieners van 10 tot 19 jaar gaat het om stijgingen van 10 procent op weekbasis. De viroloog benadrukt dat in absolute cijfers het aantal besmettingen bij kinderen en tieners wel nog steeds een stuk lager is dan bij volwassenen.

Tegelijk wijst hij erop dat niet geweten is waar deze jongeren precies besmet zijn geraakt: in familieverband of op school. “In het verleden is gebleken dat besmettingen bij kinderen vaker werden opgelopen in het huishouden dan op school.”

In de scholen wordt er kort op de bal gespeeld en worden kinderen snel getest bij de minste verdenking van een besmetting. “De stijging van het aantal besmettingen bij kinderen is dus niet onverwacht”, aldus Van Gucht.

Kinderen vs grootouders

De toename bewijst dat voorzichtigheid nog steeds geboden is bij contacten tussen kinderen en grootouders. “Zeker met de feestdagen in het vooruitzicht. Het toont ook aan om de gepaste voorzorgsmaatregelen te blijven nemen op onze scholen.”

De viroloog roept voorts iedereen op om de maatregelen te blijven volgen. “De voorbije weken hebben we getoond dat we met de huidige maatregelen de besmettingen flink kunnen doen dalen. Laat ons nog een tandje bij steken.”

Quote Beperk uw dichte contacten tot één persoon per gezin. Dit is een van onze krachtig­ste wapens tegen het virus Viroloog Steven Van Gucht

“We zien sinds de herfstvakantie dat de mobiliteit is toegenomen. We verplaatsen ons meer voor school, naar het werk en naar de winkel.” Van Gucht vraagt nogmaals om “maximaal in te zetten op thuiswerken”. “Wie toch op het werk moet zijn, houdt het best zoveel mogelijk afstand van collega’s.”

“Wie gaat winkelen in de buurt, doet dit alleen. Beperk ook uw dichte contacten tot één persoon per gezin. Dit is een van onze krachtigste wapens tegen het virus. Contacteer ook uw huisarts bij de minste symptomen en laat u testen. Elke dag telt.”

De viroloog roept ten slotte op om alle onnodige verplaatsingen naar het buitenland te vermijden.