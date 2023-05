Stiefzoon en moordenaar van barones ‘Mimi’ in hippe trui naar gerechtsgebouw

Honderden Belgen investeerden 60 miljoen in Kaapverdisch 'luxeresort', maar na 4 jaar is het nog altijd een ruïne: “Daar gaat erfenis van mijn kinderen”

Met gevouwen handen én handboeien schuifelde hij naast enkele agenten door de gang van de rechtbank. Wat daarbij nog het meest opviel: zijn groene trui van het bekende merk Superdry, groot in fluo-oranje op zijn borst. Én onder de sweater met kap: een klassiek herenhemd. Dat was volgens onze informatie geen mode-uitschuiver van Nicholas Ullens, maar zijn doelbewuste keuze. Hij moest het kledingstuk ook niet lenen van een mede-gevangene. Hij liet het zijn familie zelf brengen naar de gevangenis. Nicholas Ullens hoopte met de capuchon zo onherkenbaar mogelijk te zijn voor de media in de rechtbank.

Binnenkort reconstructie

De uiteindelijke zitting van de raadkamer over de eventuele verlenging van zijn aanhouding duurde alles samen amper 20 minuten. Zijn advocaat Jean-Philippe Mayence wilde na afloop weinig kwijt. “De raadkamer zetelt achter gesloten deuren. Ik kan daarom niet zeggen wat ik net heb gepleit. Of ik zijn vrijlating heb gevraagd? Geen commentaar.” Mayence wilde enkel gezegd hebben dat “het onderzoek goed vordert” en dat er snel een reconstructie zal plaatsvinden in en aan de monumentale villa van de steenrijke familie in Ohain, Lasne. Zeg maar de Waalse tegenhanger van Sint-Martens-Latem. Een maand geleden schoot Nicholas Ullens op klaarlichte dag zijn stiefmoeder dood toen ze samen met zijn vader hun domein verliet. Hij loste zes schoten. De vrouw stierf naast haar echtgenoot. Volgens het parket van Nijvel pleegde Nicholas Ullens de feiten “wegens een geldkwestie.” Volgens zijn advocaten draait de moord echter niet om centen. “Hij was gedreven door veel diepere, complexere en menselijke gevoelens”, zeiden zijn advocaten daar eerder al over. Volgens onze informatie verklaarde Nicholas Ullens dat zijn moeder zijn vader inpalmde en haar twee kinderen bevoordeelde. Nicholas Ullens en zijn broers en zus zouden daar de dupe van geweest zijn.