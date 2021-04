Stickeractie van Rode Kruis van start, en ‘meneer de burgemeester’ zag dat het goed was: “Hopelijk betere opbrengst dan vorig jaar”

De stickeractie van Rode Kruis-Vlaanderen, dat zestig kaarsjes uitblaast, is donderdagochtend van start gegaan in het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas. "Opnieuw geen vrijwilligers aan de kruispunten, maar verkoop via vaste standplaatsen in openlucht, bij Delhaize, lokale handelaars en online", zegt woordvoerster Nena Testelmans. Vorig jaar haalde een alternatieve stickeractie opvallend minder op, maar Rode Kruis-Vlaanderen hoopt dit jaar op beterschap.