Stickeractie Rode Kruis-Vlaanderen goed voor 2,6 miljoen euro: “Deze steun hadden de lokale afdelingen broodnodig”

CD&V: “Shortcut in hervormde rijoplei­ding ruikt naar klassenmo­bi­li­teit”

De mogelijkheid om in de vernieuwde rijopleiding een rijbewijs te behalen met slechts dertig uur oefentijd ruikt naar klassenmobiliteit. Dat zei Jo Brouns (CD&V) in het Vlaams Parlement bij de bespreking van het voorstel van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). De minister benadrukte dat er nog geen definitieve beslissing is, maar verdedigde wel het systeem van de dertig uur.

5 mei