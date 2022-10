Stichting Verkeerskunde betreurt uitspraken Jan Jambon over te snel rijden

Vlaams minister-president Jan Jambon geeft zijn chauffeur soms de opdracht te snel te rijden. “Heel zelden”, gaf hij in de talkshow ‘De tafel van vier’ gisteravond toe. “Af en toe moet je gewoon zeggen: ‘we nemen het risico’.” Een uitspraak die de Vlaamse Stichting Verkeerskunde betreurt. “Er wordt al te vaak vergoelijkend gedaan over een paar kilometer per uur te veel.”

Jan Jambon (N-VA) kreeg in 2016 al eens de wind van voren voor overdreven snelheid. Hij werd toen gefilmd terwijl zijn auto met een snelheid van 150 km/uur over de baan raasde. Toen toonde hij zich bewust van zijn voorbeeldfunctie en stak hij de overtreding op zijn chauffeur. Gisteravond aan tafel bij Gert Verhulst in ‘De tafel van vier’, de talkshow van Vier, klonk het helemaal anders, toen het over de flitsmarathon ging.

Jambon zei dat hij niets had gemerkt van de flitsmarathon en vond dat twee keer een goede zaak. “Het is een teken dat ze goed verdekt opgesteld stonden én dat we niet geflitst zijn”, zei de minister-president. Verhulst wou weten of Jambons chauffeur zelf de boetes moet betalen. “Eerlijk gezegd, als ik soms opdracht geef dat we ergens snel moeten zijn, en we maken dan een boete, dan...”, zo liet Jambon verstaan dat hij dan de boete zou betalen. Verhulst haastte zich met de vraag of Jambon soms opdracht geeft om te snel te rijden. “Heel zelden”, moest de minister-president toegeven. “Af en toe moet je gewoon zeggen: ‘we nemen het risico’.”

Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) vindt het een “spijtige” uitspraak van de minister-president. “Te snel rijden is nooit goed, je brengt jezelf en vooral ook andere weggebruikers in gevaar. De snelheidsbeperkingen zijn er niet voor niets”, zei De Dobbeleer in De Ochtend op Radio 1. “Als minister en als politicus heb je ook een voorbeeldfunctie. Bewust te snel rijden doe je liever niet.” Volgens De Dobbeleer ondergraaft Jambon zo ook een beetje het draagvlak voor de campagne die sensibiliseert tegen te snel rijden en die uitgerekend gisteren werd gelanceerd.

Herkenbaar maar gevaarlijk

“Er wordt al te vaak vergoelijkend gedaan over een paar kilometer per uur te snel, terwijl dat een verschil maakt tussen veilig en onveilig”, aldus nog De Dobbeleer. “Natuurlijk is het herkenbaar, maar net daar proberen wij tegenin te gaan. Van zodra je boven de snelheidslimiet gaat, breng je jezelf én anderen in gevaar. We willen niet dat dat als normaal wordt beschouwd dat je een paar kilometer per uur te snel gaat rijden”.

Ook Jambons partijgenoot en Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts, zit op dezelfde golflengte als het VSV. De Vlaams minister-president is volgens Weyts “al te eerlijk” geweest. “Heel wat Vlamingen rijden al eens te snel, maar dat wil niet zeggen dat het verstandig is. Een ongeval tegen 120 of tegen 140 kilometer per uur, dat kan soms het verschil zijn tussen gewond, zwaargewond en dood. Daarom worden limieten bepaald.” Hij herhaalde ook nog eens dat het een illusie is te denken dat je “er veel tijd mee wint”, als je te snel rijdt.