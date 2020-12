Stichting tegen Kanker kent 23,8 miljoen euro toe aan 63 onderzoeksprojecten

Om de twee jaar lanceert de Stichting tegen Kanker een oproep naar onderzoeksprojecten in de oncologie om onderzoek te financieren. Dit jaar werden 63 projecten geselecteerd. De 23,8 miljoen euro die dit jaar is toegekend, is uitsluitend afkomstig van giften. "Het is dankzij deze vrijgevigheid dat we de levenskwaliteit van patiënten kunnen blijven verbeteren en kanker kunnen terugdringen, om uiteindelijk hoop om te zetten in overwinning", aldus Benoit Koerperich, algemeen directeur van de Stichting tegen Kanker.