Stewardess van iconische foto brengt één van de meest emotionele getuigenissen op terreurproces: “Zelfs mijn man herkende me niet meer na alle operaties”

RECONSTRUC­TIE. Stiekem overleg, akkoordje tussen oud-partijgeno­ten en een minister die zijn sjaal aantrekt en vertrekt: dit was het stikstof­week­end van Jambon. “We komen er niet uit. Hoe moet het nu verder?”

Het begon vrijdag, met 2.800 boze boeren met hun tractor in Brussel. Het eindigde zondagnacht, met Hilde Crevits die zich openlijk afvroeg of er voor CD&V nog plaats was in de Vlaamse regering. “Dat ze het dan zeggen als ze ons eruit willen”, zei ze kort voor middernacht. Toen al was duidelijk dat minister-president Jan Jambon (N-VA) zijn stikstofakkoord niet zou sluiten voor de deadline. Maar zoals deze reconstructie toont, het ging op dat moment al minstens even hard over de vraag: “Kan het ook zonder CD&V?”