Stevige rellen in Luik: tweehonderd heethoofden plunderen winkels en bekogelen politie, negen agenten gewond

"Pandemie­wet is stap in de goeie richting, maar er zijn nog grote correcties nodig"

12 maart Het voorontwerp van pandemiewet van de federale regering is een stap in de goeie richting, maar er zijn nog belangrijke correcties nodig. Dat was vanmiddag de teneur tijdens een serie hoorzittingen in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. De verschillende sprekers hamerden onder meer op de rol van het parlement en de bescherming van de grondrechten. “De inzet is groot, we staan op een kruispunt van onze rechtsstaat”, zei Kati Verstrepen, de voorzitster van de Liga voor Mensenrechten.