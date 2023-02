Stevige daling export Vlaams varkensvlees

In de eerste tien maanden van 2022 exporteerde Vlaanderen 547 miljoen kilogram varkensvlees. Dat is 80 miljoen kilogram of 13 procent minder dan in dezelfde periode het jaar voordien. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) op vragen van Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). De voorbije tien jaar zijn ook ruim duizend Vlaamse bedrijven met varkens verdwenen, een daling met 26 procent.

België exporteert jaarlijks zo'n 1,7 miljoen toen vlees. Het gaat dan vooral om varkensvlees (40 procent) en kippenvlees (26 procent). Vlaanderen is goed voor 84 procent van de veestapel in het land. Uit cijfers die Vlaams Belang-parlementslid Sintobin heeft opgevraagd, blijkt dat Vlaanderen sinds 2014 in de eerste tien maanden van het jaar gemiddeld ongeveer 600 miljoen kilogram aan varkensvlees exporteerde. Maar in de eerste tien maanden van 2022 viel dat cijfer terug tot 547 miljoen kilogram, een daling met 13 procent.

Een van de mogelijke factoren is dat China sinds de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in Wallonië weigert Vlaams varkensvlees te importeren. China was in 2016 nog goed voor meer dan 10 miljoen kilogram. Ook Australië en Zuid-Afrika weigeren nog steeds varkensvlees uit Vlaanderen te importeren. Zij importeerden tussen 2014 en 2018 ruim 12,5 kilogram.

Uit hetzelfde antwoord blijkt ook dat het aantal bedrijven met varkens in Vlaanderen op minder dan tien jaar tijd met 26 procent gedaald is. In 2012 waren het er nog 4.720 terwijl het eind 2021 nog ging over 3.490 bedrijven. In West-Vlaanderen stopten er in deze periode ongeveer 600 bedrijven met varkens, ook in alle andere provincies zit het cijfer in dalende lijn.

Sintobin ziet de terugval van het aantal varkensboeren met lede ogen aan en wijst de Vlaamse regering met de vinger. De regering-Jambon speelt volgens hem "politieke spelletjes" met risico's voor de voedselzekerheid. "Op amper één jaar tijd worden de gevolgen van de stikstofproblematiek, de algemene onzekerheid en het pestbeleid in de laatste jaren duidelijk", aldus Sintobin. "Als we zo onze landbouwers blijven wegpesten, zullen wij binnenkort zelf varkensvlees uit de onhygiënische Chinese megastallen gaan importeren aan woekerprijzen", meent het Vlaams Belang-parlementslid.