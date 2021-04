Steven Van Gucht: “Zonder goede opvolging van de maatregelen gaat curve niet naar beneden, en riskeren we op een plateau te blijven steken”

Het Overlegcomité heeft gisteren een reeks versoepelingen aangekondigd die trapsgewijs in werking zullen treden, op voorwaarde dat de epidemiologische situatie dat toelaat. Volgens viroloog Steven Van Gucht zijn de doelstellingen haalbaar, al wijst hij erop dat de situatie op dit moment nog niet rooskleurig is. “We zitten in het midden van de golf, en de weg naar beneden moeten nog op een overtuigende manier worden ingezet. We moeten ons dus nog enkele weken houden aan de bestaande maatregelen”, klinkt het bij HLN LIVE.

“Wij maken ons altijd een beetje zorgen, dat is de natuur van ons beroep. Maar als je naar de cijfers kijkt, dan is dat op dit moment wel gerechtvaardigd”, zegt viroloog Steven Van Gucht bij HLN LIVE over de gisteren aangekondigde versoepelingen. Volgens de viroloog is de daling van het aantal besmettingen op dit moment nog zeer pril, en valt die deels te verklaren door het feit dat er op dit moment minder wordt getest. “Morgen verdwijnt bovendien paasmaandag, een feestdag, uit het weekgemiddelde, waardoor we zelfs een lichte stijging van het aantal besmettingen verwachten”, waarschuwt Van Gucht. “We zitten in het midden van de golf, de weg naar beneden moeten we nog op een overtuigende manier inzetten. Dat is perfect mogelijk, maar daarvoor zullen we ons nog enkele weken moeten houden aan de bestaande maatregelen”, klinkt het.



Ook de druk op de ziekenhuizen blijft hoog. “De diensten intensieve zorg liggen quasi vol op dit moment, en daar is de daling nog niet ingezet. Het aantal dagelijkse opnames is de voorbije dagen wel heel licht gedaald, maar niet heel overtuigend.”

Lees ook OVERZICHT. Gemiddeld aantal ziekenhuisopnames daalt licht

Is dit dan wel het juiste moment om een reeks versoepelingen aan te kondigen? “Er zijn modellen die voorspellen dat we met de huidige set van maatregelen, in combinatie met vaccinatie, de curve kunnen ombuigen”, legt de viroloog uit. “De premier heeft heel hard de nadruk gelegd op de vaccinatie, en dat is terecht, maar de maatregelen blijven super belangrijk. Zonder een goede opvolging van die maatregelen krijgen we de curve niet naar beneden, en riskeren we op een plateau te blijven steken. Dat is een belangrijke boodschap: het vaccin gaat ons meer en meer helpen, maar de komende weken zal die hulp nog heel beperkt zijn. Pas binnen enkele maanden kunnen we daar veel meer van verwachten”, voorspelt Van Gucht.

Volledig scherm Viroloog Steven Van Gucht. © BELGA

8 mei

Tijdens de persconferentie gisteren bleek dat de versoepelingen op 8 mei enkel kunnen doorgaan indien minstens 70 procent van de 65-plussers minstens een eerste prik heeft gekregen, en indien de situatie op de afdelingen intensieve zorg “duurzaam verbeterd is”. Die eerste voorwaarde zullen we volgens Van Gucht halen. De viroloog wijst dan ook op het belang van die tweede parameter, de bezetting op de afdelingen intensieve zorg. “Algemeen willen we een verbetering van de epidemiologische situatie zien. Intensieve zorgen is daarbij de flessenhals in het systeem. Momenteel liggen zo goed als alle bedden vol, en het is belangrijk dat er de komende weken bedden vrijkomen”, legt hij uit. Toch heeft het Overlegcomité geen streefcijfer gegeven voor die eerste reeks versoepelingen. “Een exact cijfer zou voor de bevolking duidelijker zijn, maar de versoepelingen vastpinnen aan een drempelwaarde maakt het vooral voor de sectoren die wachten op heropening bijzonder onzeker. Zij moeten hun opstart ook kunnen plannen”, denkt de viroloog.

Een cijfer dat gisteren wel genoemd werd, is het streven naar minder dan 500 bedden op intensieve zorgen vooraleer het binnenplan in werking kan treden. Volgens de vooropgestelde planning zal dat ten vroegste in de maand juni zijn, en ook Van Gucht denk dat we dat cijfers pas halen “in de loop van de maand mei”. “Als je indooractiviteiten toelaat, en dat zijn hoogrisico-activiteiten, riskeer je een nieuwe opstoot en heb je een buffer nodig in de ziekenhuizen, waardoor het belangrijk is dat je onder de 500 bezette bedden op intensieve zorgen blijft,” klinkt het.

Bekijk ook: