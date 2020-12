Steven Van Gucht ziet in heropening winkels geen groot risico: “Kunnen veilig winkelen, maar doe het niet meteen”

Met welk gevoel kijkt u naar de heropening van de winkels?

"Ik ben blij voor onze winkeliers. Hoe langer je wacht met een heropening, hoe groter het probleem van de rush op de winkels. De cijfers laten een heropening toe. We komen van een onwaarschijnlijk hoog niveau. We zitten nog niet op het niveau waar we willen zijn, maar toch al halverwege. We weten dat winkels niet de grote besmettingsbron zijn. Het risico is eerder beperkt. Al ben ik natuurlijk ook ongerust. Kijk naar Brugge en Brussel, afgelopen weekend. Mensen hebben weinig te doen, ze willen naar buiten. Ze willen dezelfde dingen doen op hetzelfde moment. In een zeer dichtbevolkt land als het onze heb je niet veel nodig om ergens een volkstoeloop te krijgen. Het is afwachten hoe de overheden dat gaan oplossen. Burgemeesters en lokale besturen zullen moeten kijken hoe ze hun grote winkelstraten organiseren. Met tellingen. Of een systeem van 'crowd control'."