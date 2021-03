Steven Van Gucht: “Wie zich niet laat vaccineren, zal vroeg of laat besmet worden”, campagne bereikt mijlpaal met miljoen spuitjes

Sciensano-viroloog Steven Van Gucht had vanmiddag een stevige boodschap voor wie twijfels heeft om zich te laten vaccineren. De ‘bijwerkingen’ van een coronabesmetting zijn veel erger dan die van de vaccinatie, zo stelde hij duidelijk. “Wie zich niet laat vaccineren, zal vroeg of laat besmet worden met het virus en kans maken op deze complicaties. Dit virus gaat niet verdwijnen. De beste manier om ziekte te vermijden is om je te laten vaccineren.” Intussen wordt vandaag in ons land het miljoenste spuitje met een coronavaccin gezet.

Om bezorgdheden over de mogelijke bijwerkingen van de vaccins de kop in te drukken, stelde viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum dat de ‘bijwerkingen’ van een coronabesmetting vele malen ernstiger zijn dan die van de vaccinatie.

“Voor mensen die twijfelen om zich te laten vaccineren, denk aan het volgende: van het vaccin is bewezen dat het veilig en werkzaam is. Het houdt u uit het ziekenhuis”, klonk het in een boodschap voor wie twijfelt over de vaccinatie. “Uit nieuwe studies blijkt dat zowel het AstraZeneca- al het Pfizer-vaccin allebei duidelijk voorkomen dat zeventig- en tachtigplussers door Covid in het ziekenhuis belanden. Het AstraZeneca-vaccin blijkt minstens even veilig en werkzaam te zijn als dat van Pfizer.”

En ja, mogelijk zijn er een tot twee dagen na de spuit vervelende reacties, zoals spierpijn, hoofdpijn of lichte koorts. Maar “paracetamol kan helpen om deze neveneffecten te verlichten” stelde Van Gucht gerust. “De nevenreacties zijn meestal mild en gaan voorbij. Dat is een groot contrast met een virus dat op lange termijn klachten kan bezorgen, ook bij jonge mensen. Het coronavirus kan mensen in het ziekenhuis doen belanden en doden.”

Quote Het is heel waarschijn­lijk dat de meeste mensen in de komende maanden of jaren besmet zullen raken, zeker als ze niet gevacci­neerd zijn. Viroloog Steven Van Gucht

“Vermijd complicaties, laat u vaccineren”

Wereldwijd zijn ondertussen meer dan 300 miljoen mensen gevaccineerd tegen Covid-19, en dat zonder onverwachte neveneffecten, aldus Van Gucht nog. “We weten ook uit meer dan honderd jaar ervaring met andere vaccins dat nevenreacties meestal vroeg optreden, één tot twee dagen na de injectie, af en toe enkele weken nadien, maar niet na langere termijn. Dat in groot contrast met het virus, waarvan bewezen is dat het langdurige klachten kan geven, ook bij jonge mensen. Studies spreken van minsten 10 procent van de besmettingen die aanleiding geven tot langdurige klachten. We weten ook dat het virus mensen in het ziekenhuis kan doen belanden, dat is het geval in 7 procent van de besmettingen. En we weten ook dat het virus mensen kan doden, dat is het geval in 1 procent van de besmettingen.”

Volgens Van Gucht klopt het weliswaar dat het coronavirus voor de meeste mensen milde gevolgen heeft. “Maar wie wil meedoen aan deze loterij? Wie zich niet laat vaccineren, zal heel waarschijnlijk vroeg of laat besmet worden met dit virus. Dit virus gaat niet verdwijnen, het blijft circuleren, en het is heel waarschijnlijk dat de meeste mensen in de komende maanden of jaren besmet zullen raken, zeker als ze niet gevaccineerd zijn. De kans op ernstige complicaties kan u juist vermijden door u te laten vaccineren.”

32.282 nieuwe vaccinaties, mijlpaal van miljoen dosissen vandaag bereikt

644.933 inwoners zijn nu minstens deel gevaccineerd in België. Dat is 5,61 procent van de bevolking. 345.696 onder hen zijn volledig ingeënt (3,01 procent). In totaal kwamen er bij de recentste update van Sciensano vanmiddag 32.282 nieuwe geregistreerde vaccinaties bij. Er werden vooral voor vorige week donderdag en vrijdag nog nieuwe vaccinaties bijgeteld. Donderdag 4 maart is voorlopig de recorddag, met meer dan 42.000 toedieningen.

Vandaag wordt ook het miljoenste vaccin geplaatst in ons land, kondigde Sabine Stordeur van de taskforce Vaccinatie ook aan tijdens de persbriefing. Tot en met gisteren zijn officieel 990.000 vaccinaties geregistreerd, de overschrijding van het miljoen zullen we door de vertraging van de registraties pas morgen of later in de statistieken zien.

Fase 1b van de vaccinatie, voor de 65-plussers die niet in een woonzorgcentrum verblijven, is deze week van start gegaan.

Ons land heeft intussen tot en met vandaag meer dan 1,6 miljoen dosissen van de drie vaccins (AstraZeneca, Pfizer/BioNTech en Moderna) gekregen. Van Pfizer hebben we al het grootste aantal dosissen gekregen (1.127.006).

Vorige week gaf de taskforce al te kennen dat de leveringen door Pfizer na een moeilijk begin gestabiliseerd zijn. Van AstraZeneca zijn er 415.200 dosissen geleverd. Moderna lijkt nog wat achterop te hinken, met 94.800 geleverde dosissen. Vrijdag zou er een nieuwe lading van 63.000 Moderna-vaccins aankomen, over de levering van AstraZeneca van deze week bestaat er nog geen duidelijkheid.

