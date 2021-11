Steven Van Gucht: “We zien vertraging, maar zijn er nog lang niet. Moeilijke opgave om curve tegen Kerstmis naar beneden te krijgen”

De besmettingscijfers lopen minder snel op dan vorige week, maar euforisch moeten we daar nog niet van worden. “De vertraging is een positief teken, maar we zijn er nog lang niet”, zegt viroloog Steven Van Gucht aan HLN LIVE.

“Tot voor enkele dagen zagen we stijgingen van 20 à 30 procent, nu is dat 15 procent”, legt Van Gucht uit. “Het tempo ligt dus niet zo hoog meer, zeker bij volwassenen, maar het is nog altijd een stijging. Stel dat we deze week een aftopping zouden zien, dan is het vooral zaak om de curves weer naar beneden te krijgen tegen Kerstmis en Nieuwjaar. Dat zal nog een moeilijke opgave zijn.” Van Gucht verwijst naar Engeland, waar ze al een hele tijd op een hoog plateau blijven steken, wat we maar beter kunnen vermijden.

Volgens de professor heeft de lichte vertraging van de coronacijfers te maken “met de aanpassing van het gedrag van vele mensen en met de eerste set maatregelen”, die ons weer meer naar telewerk en het mondmasker deden grijpen. “Van de laatste set maatregelen zien we nu nog geen effect. Dat moet er dus nog eens bovenop komen. Ik hoop wel dat de vertraging zich nog kan doorzetten, maar dat is niet honderd procent zeker.” Van Gucht beseft ook dat we eind deze week aan 800 bedden op intensieve verzorging kunnen zitten. “Die belasting op intensieve is loodzwaar.”

Omikron

Over de omikronvariant bestaat nog heel veel onzekerheid, zegt Van Gucht nog. “We weten niet zeker of die zo vele malen besmettelijker is, daarvoor hebben we niet voldoende data uit Zuid-Afrika. Maar het is een volledig nieuwe variant, met nieuwe mutaties die we nog niet goed kennen. Dat is genoeg reden om voorzichtig te zijn.” In Europa zijn er nu zo’n 50 gevallen geregistreerd, in ons land voorlopig één, voegt de professor eraan toe. Hij vermoedt dat de omikronvariant “in staat is om mensen een tweede keer te besmetten”. “In Zuid-Afrika is de deltavariant voor een groot stuk verdwenen. We zien vooral bij de jonge mensen daar, bij de universiteitsbevolking, meer omikron. Dat kan wijzen op tweede besmettingen, omdat ze al eens eerder besmet zijn geweest. Dat zou ook de vooral milde symptomen verklaren”, aldus de viroloog.

“Een nieuwe golf is bij ons niet uitgesloten, maar in Zuid-Afrika zijn de cijfers veel lager dan bij ons. Procentueel kan het daar dan veel sneller gaan.” Zoals voor de andere varianten geldt voor omikron dezelfde aanpak, zegt Van Gucht. Dat betekent: vaccineren, boosterprik voor wie daarvoor in aanmerking komt, mondmasker dragen, afstand houden, ventilatie. “De derde dosis is belangrijk, omdat het aantal antistoffen dan toeneemt en omdat die ook breder gaan werken.”

Volledig scherm Steven Van Gucht. © BELGA