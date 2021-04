Steven Van Gucht: “We lijken nieuw kantelpunt in epidemie bereikt te hebben”

Zwaar

“Verschillende ziekenhuizen moeten al patiënten doorverwijzen naar de intensieve zorg in andere ziekenhuizen, zei Van Gucht. Hij had over een “onmenselijke belasting” van de ziekenhuizen.

‘Koers niet gereden’

Dat het aantal nieuwe besmettingen weer licht daalt, “betekent dus niet dat de koers gereden is”, beklemtoonde Van Gucht. “Wat we vandaag doen bepaalt de ziekenhuisopnames en de belasting op intensieve zorg binnen twee tot drie weken. Wat we vandaag doen, bepaalt het perspectief voor de scholen, het hoger onderwijs en de versoepelingen in mei”, zei de viroloog. “Denk aan de basisregels, beperk uw contacten en laat het vaccin de rest doen.”

Jonger

De typische patiënt die op dit moment wordt opgenomen in het ziekenhuis is 11 jaar jonger geworden, liet de viroloog nog verstaan. In december was de gemiddelde leeftijd 77 jaar, nu is dat 66 jaar. Deze relatieve verjonging betekent dat het aantal opnames met onderliggende aandoeningen is afgenomen. Het percentage met zwaarlijvigheid is wel toegenomen tot 15 procent.