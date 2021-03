Steven Van Gucht voorzichtig optimistisch over coronacurve: “Misschien vanaf volgende week al stabilisatie”

Sciensano-viroloog Steven Van Gucht benadrukte vanmorgen bij HLN LIVE dat de maatregelen die gisteren op het Overlegcomité zijn genomen, samen met het feit dat mensen hun gedrag zelf al aangepast hebben, snel een effect kunnen hebben. Wel zal een stabilisatie in de besmettingscurve niet meteen voor een snelle ommekeer in de ziekenhuizen zorgen, en dus waren maatregelen echt wel nodig, zegt hij.

“Momenteel stijgen de besmettingscijfers nog met 36 tot 37 procent op weekbasis”, aldus Van Gucht. Dat is uiteraard veel, maar zoals we gisteren al schreven lag dat stijgingspercentage de voorbije dagen wel hoger. “De voorbije dagen zagen we stijgingen tot 41 procent, dus het lijkt nu al iets minder snel te stijgen. Dat kan een voorbode zijn van een stabilisatie in de toekomst”, denkt de viroloog.

“Als je kijkt naar de evolutie van de cijfers, en de maatregelen die nu genomen zijn, kunnen we misschien volgende week een stabilisatie verwachten. Veel zal afhangen van in hoeverre de mensen hun gedrag ook zelf aangepast hebben en zelf al op de rem zijn gaan staan. Veel mensen wachten niet per se op strengere maatregelen om zelf hun gedrag al te wijzigen.”

Een stabilisatie op een hoog plateau wil uiteraard niet meteen zeggen dat de ziekenhuiscijfers ook ineens zullen aftoppen. “Momenteel liggen er al 637 mensen op intensieve zorg. Als je rekent dat van de meer dan 6.000 besmettingen van afgelopen maandag 5 procent in het ziekenhuis terechtkomt, dan zijn dat 300 nieuwe hospitalisaties binnenkort. Een belangrijk deel zal ook op intensieve zorg terechtkomen, die belasting zal dus blijven toenemen. Mogelijk zullen we deze week al boven de 700 uitkomen. Maar door de maatregelen kunnen we misschien wel onder die belangrijke drempel van 1.000 blijven.”

Van Gucht roept iedereen in elk geval op zich bij symptomen te laten testen. Gemiddeld zitten we nu aan ongeveer 60.000 testen per dag, “en er is nog ruim voldoende capaciteit”, zegt hij. “We kunnen tot 100.000 testen per dag gaan, op dat gebied is er geen probleem. Maar het percentage positieve testen blijft wel stijgen tot 7,7 procent nu, en dat is toch een van de aanwijzingen dat er veel virus in omloop is.”