Steven Van Gucht: “Vierde prik mogelijk eind deze zomer of begin dit najaar”

Het zou kunnen dat we eind deze zomer of in het begin van het najaar om een tweede boosterprik mogen gaan. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd in ‘De Afspraak’ op Canvas. Het is wel nog niet duidelijk of alleen mensen met een verhoogd risico uitgenodigd zullen worden of ook de algemene bevolking. “Dat hangt wat van de varianten af”, volgens Van Gucht.

De juiste timing van de herhalingsprik zou volgens de viroloog wel eens heel belangrijk kunnen zijn in het toekomstige beheer van de pandemie. “De vierde prik zit er sowieso aan te komen”, zegt hij. “Ik vermoed dat het voor de late zomer of het vroege najaar zal zijn. De vraag is wel op welke groepen we ons zullen moeten richten: alleen mensen met een verhoogd risico of de algemene bevolking. Dat is nu nog niet duidelijk.”

Van Gucht denkt dat mensen met een hoog risico sowieso in aanmerking moeten komen. “Dat zijn de mensen die we normaal gezien ook een griepprik geven”, gaat hij verder. “Of je het moet veralgemenen naar de brede bevolking hangt een beetje af van de varianten die op dat moment circuleren. Tijdens de vierde golf met de deltavariant hebben we ook heel wat jonge mensen in het ziekenhuis gezien. Als we opnieuw zo een situatie zouden zien aankomen, zou ik eerder voor een algemene boosterprik gaan. Maar het is nu nog te vroeg om dat te zeggen. De twee zijn mogelijk. Als het niet echt noodzakelijk is, zou ik het trouwens niet doen.”

Geen ‘variantpessimist’

De viroloog noemt zichzelf geen “variantpessimist”. “Ik denk dat onze immuniteit mee evolueert. Die wordt altijd maar sterker en breder. Dat zal ons ook helpen. Maar een nieuwe variant kan er weldegelijk weer voor zorgen dat het virus weer net iets in het voordeel komt en dat je een nieuwe opstoot krijgt.”

Wanneer dat exact gebeurt, is eigenlijk moeilijk te voorspellen. “Het is niet uitgesloten dat dit over drie maanden al is of deze zomer. Mijn buikgevoel zegt dat het waarschijnlijk niet zo zal zijn, maar dat het eerder iets voor komend najaar of komende winter is. Maar misschien hebben we wel geluk en gebeurt er komend najaar en komende winter niet zo heel veel en is het pas voor de winter daarop. We weten het eigenlijk niet. Het patroon kan alle kanten uitgaan. Misschien krijgen we vooral een zwaar griepseizoen.”

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

LEES OOK:

BEKIJK OOK: