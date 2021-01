Steven Van Gucht: "Toename besmettingen meest uitgesproken bij kinderen onder 10 jaar”

Het aantal vastgestelde nieuwe besmettingen met het coronavirus zit in het algemeen in dalende lijn , maar neemt wel nog toe in bepaalde leeftijdsgroepen. "De toename is momenteel het meest uitgesproken bij kinderen onder de 10 jaar. In die groep is er een stijging van 27 procent", zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

In de groep van 30- tot 60-jarigen en bij de kinderen en jongeren onder 20 jaar neemt het aantal besmettingen nog toe, zo blijkt uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. De jongste kinderen springen eruit in de statistieken.

Vlaanderen

"Deze week werden er bij kinderen onder 10 jaar 532 besmettingen vastgesteld, de week daarvoor 419", aldus Van Gucht. "Maar over het algemeen zijn er in die groep nog altijd een pak minder besmettingen dan bij oudere leeftijdsgroepen. We zien deze toename ook voornamelijk in Vlaanderen. Dat hangt waarschijnlijk samen met het toegenomen aantal testen in die leeftijdsgroep.”

Goed nieuws is er wel over de groep tachtigplussers, die het vaakst zware symptomen krijgen. Daar is er volgens Van Gucht een daling van de besmettingen met 20 procent. Bovendien zijn intussen al meer dan 100.000 bewoners en personeelsleden van woonzorgcentra gevaccineerd. Het is nog steeds de bedoeling om de inspuiting van de eerste van twee dosissen in alle woonzorgcentra af te ronden in januari.

Varianten

Volgens Van Gucht gaat het in het algemeen nog steeds de goede kant uit, ondanks de verschillende meldingen van besmettingen met de Britse variant van het virus. "Het aantal uitbraken en hun omvang in woonzorgcentra neemt nog steeds af, en ook in de scholen zijn er minder uitbraken in de eerste week na de kerstvakantie in vergelijking met de eerste week na de herfstvakantie.

Quote Het is belangrijk dat we het virus in zijn geheel blijven bestrijden, los van mogelijke varianten Viroloog Steven Van Gucht

Er worden wel meer en meer besmettingen met de besmettelijkere varianten vastgesteld, erkende de viroloog. In het referentielaboratorium van de KU Leuven werden tot en met zondag 91 gevallen van de Britse variant en 7 van de Zuid-Afrikaanse varianten gerapporteerd.

"Dat aantal zal in de komende dagen ongetwijfeld verder toenemen", aldus Van Gucht. Het gaat om een minderheid van de stalen. Er wordt nu bovendien specifiek gezocht naar die varianten, wat een vertekend beeld geeft. In de toekomst komt er een representatiever systeem om een beter beeld te krijgen.

Besmettelijker

De Britse variant zou zowat 40 procent besmettelijker zijn dan klassieke varianten. "Maar we willen er ook op wijzen dat er regelmatig elders in de wereld andere varianten geïdentificeerd worden waarvan men ook vermoedt dat ze mogelijk besmettelijker zijn. Dat is een normale evolutie, met uiteindelijk een selectie van het meest fitte virus. Een typisch proces van darwinistische evolutie”, zei Van Gucht.

“Het is daarom belangrijk dat we het virus in zijn geheel blijven bestrijden, los van mogelijke varianten. Al deze coronavirussen veroorzaken dezelfde symptomen, en dus geen ergere ziekte.”