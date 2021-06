Steven Van Gucht roept op om zeker wél afstand te blijven houden in deze overgangsperiode

“De coronacijfers blijven overtuigend dalen”, zo ving de viroloog de persconferentie aan. “Van een vertraging is voorlopig nog geen sprake. Dat is een bemoedigende evolutie die doet dromen van verdere versoepelingen.”

Optimale bescherming nodig

Maar, zo benadrukte Van Gucht, het is belangrijk om nog steeds de basisregels te blijven volgen. “Eén op de twee volwassenen heeft intussen een eerste inenting gehad, bijna één op de vier heeft ook zijn tweede prik gekregen. Dat is zonder meer goed nieuws, maar laat ons vooral ook niet vergeten dat de helft van de volwassenen nog steeds niét gevaccineerd is en dat meer dan drie vierde van de volwassenen nog maar half gevaccineerd is. De bescherming tegen het virus is pas optimaal na twee inspuitingen, tenzij bij het Janssen-vaccin waar één inspuiting voldoende is. Die optimale bescherming is nodig, in het bijzonder voor afwijkende varianten zoals de Zuid-Afrikaanse en de Indische variant.”

“Daarom is het respect voor de hygiëne- en afstandsregels in de publieke ruimte nog steeds belangrijk”, beklemtoonde de viroloog. “Denk aan het dragen van maskers in de winkel of op het openbaar vervoer. Ook mensen die nog niet de kans hebben gehad om zich te laten vaccineren, moeten zich veilig in de openbare ruimte kunnen bewegen.”

Quote Blijf denken aan de basisre­gels als u met anderen afspreekt, in het bijzonder wanneer nog niet iedereen beschermd is. Ook al zullen vele verplich­tin­gen binnenkort afgeschaft worden. Viroloog Steven Van Gucht

Vaccinatiestatus van gezelschap

Van Gucht riep vooral ook op om bij privécontacten de basisregels te blijven volgen. “Bij die contacten in de privésfeer is het belangrijk om rekening te houden met de vaccinatiestatus van uw gezelschap”, zei hij. “Vaak zal u immers vrienden, familie of collega’s treffen die nog niet of onvolledig gevaccineerd zijn. Blijf daarom denken aan de basisregels als u met anderen afspreekt, in het bijzonder wanneer nog niet iedereen beschermd is. Ook al zullen vele verplichtingen binnenkort afgeschaft worden.”

De viroloog verwijst daarmee naar het opvallende nieuws van zaterdag. Toen raakte bekend dat in het ontwerp van ministerieel besluit van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) de bubbel en de knuffelcontacten vanaf 9 juni op de schop gaan. Mensen zullen weer gelijk wie kunnen ontvangen bij hen thuis, zonder de afstandsregels. De regel van maximum vier mensen in huis en maximum 50 buiten blijft wel behouden.

Verschillende experts reageerden meteen verbaasd op de aangekondigde versoepelingen. Zo noemde biostatisticus Geert Molenberghs het ‘veel te vroeg’ om de social distancing af te schaffen. En ook volgens viroloog Marc Van Ranst komt die versoepeling er te snel.

Van Gucht staat de andere experts bij: “Beperk nog uw dichte fysieke contacten, spreek buiten af en houd afstand”, zei hij vandaag. “In deze overgangsperiode is dat een teken van respect voor de gezondheid van uw nog niet gevaccineerde medemens. We zijn er bijna samen door, maar nog niet helemaal.”

