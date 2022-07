Steven Van Gucht: “Relatief beperkte belasting ziekenhuizen, maar stijging uitbraken en overlijdens in wzc's”

De besmettingen en ziekenhuisopnames door het coronavirus blijven stijgen aan ongeveer hetzelfde tempo, zegt viroloog Steven Van Gucht vrijdag in het Bulletin Volksgezondheid. “De belasting van de ziekenhuizen blijft relatief beperkt, maar ondertussen zien we wel een stijging van het aantal uitbraken en overlijdens in de woonzorgcentra, vooral in Wallonië en Brussel.”

Volgens het bulletin is de epidemiologische situatie in de woonzorgcentra verslechterd, “met een stijging van het aantal nieuwe gevallen en nieuwe ziekenhuisopnames onder wzc-bewoners, het aantal nieuwe gevallen onder personeelsleden en het aantal clusters. De aantallen blijven wel nog betrekkelijk laag.”

Tweede boosterprik

Van Gucht roept in het bulletin op om een derde of vierde vaccindosis tegen het coronavirus te nemen. Momenteel kreeg 42 procent van mensen van 85 jaar en ouder een herhalingsdosis. In totaal ontvingen ruim 528.000 mensen een tweede booster. Dat is 4,56 procent van de bevolking.

Vanaf begin september start de campagne voor een “herfstbooster”, waarbij als eerste de risicogroepen (65-plussers en mensen met een verlaagde immuniteit) worden uitgenodigd, dan de zorgsector en de 50-64-jarigen.

43% meer besmettingen

In de week van 28 juni tot 4 juli is het aantal nieuwe gevallen met 43 procent toegenomen in vergelijking met een week eerder, tot gemiddeld 6.271 per dag. Het aantal opnames in de ziekenhuizen is in de periode van 1 juli tot 7 juli met 27 procent opgelopen tot 138,7.

In totaal liggen er nu 1.660 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (+23 procent). Het aantal patiënten op intensieve zorg is met 19 procent toegenomen tot 87.

Het aantal sterfgevallen blijft relatief laag, aldus nog Van Gucht. Van 28 juni tot 4 juli stierven er gemiddeld per dag 8,7 mensen, tegenover de 6 sterfgevallen in de week voordien (+45 procent). “De gerapporteerde sterfgevallen vonden voornamelijk in het ziekenhuis plaats”, staat nog in het bulletin.

