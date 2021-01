Steven Van Gucht: “Recente stijging grotendeels te wijten aan terugkerende reizigers”

Nu de kerstvakantie voldoende ver achter ons ligt, is het opnieuw mogelijk om stilaan een beter zicht te krijgen op de evolutie van de besmettingscijfers. “In vergelijking met vele andere landen doen we het nog steeds goed. Maar de balans blijft fragiel”, zei viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Zo blijkt uit cijfers dat we ons opnieuw meer verplaatsen, wat de verspreiding van het coronavirus en varianten in de hand kan werken.

Nadat de besmettingscijfers in ons land daalden, zijn ze weer gestegen en inmiddels gestabiliseerd. Dat is relatief goed nieuws, want we doen het beter dan onze buurlanden, verklaarde Van Gucht op de persconferentie. “De recente stijging was grotendeels te wijten aan het effect van terugkerende reizigers. Het aantal uitgevoerde testen lijkt ondertussen opnieuw af te toppen, terwijl het percentage positieve testen lichtjes verder blijft dalen.”

Quote We zullen minder snel het gewenste niveau van maximaal 75 opnames per dag halen. Aan het huidige tempo zal dat pas voor begin maart zijn Viroloog Steven Van Gucht

Ook de ziekenhuisopnames blijven nog licht dalen. Het tempo vertraagt wel, wat gevolgen heeft voor de versoepelingen. “We zullen minder snel het gewenste niveau van maximaal 75 opnames per dag halen. Aan het huidige tempo zal dat pas voor begin maart zijn.”

Op het reizen na hebben we de kerstperiode voorbeeldig verteerd, vervolgde Van Gucht. “We kijken echter wel aan op een plateaufase. Daardoor blijft de gezondheidsimpact nog steeds hoog. Het evenwicht tussen de strengheid van de maatregelen en de controle van het virus blijft een wankel gegeven.”

Mobiliteit duidelijk toegenomen

Zo is de mobiliteit de voorbije dagen duidelijk toegenomen. “We zitten wat mobiliteit betreft, opnieuw op het niveau van begin december”, vertelde de Sciensano-viroloog tijdens de persconferentie. “En de toename die we hebben gezien in het verdere verloop van december, gaf toen ook aanleiding tot een stijging van de cijfers.”

Onderstaande grafiek op basis van gegevens van Proximus en Sciensano toont de evolutie van de mobiliteit in ons land (zwarte curve) alsook in elke provincie en in Brussel (gekleurde curves). De verticale stippellijnen geven de data aan waarop er maatregelen werden genomen in de strijd tegen het coronavirus.

Op de figuur is het effect van de kerstvakantie duidelijk te zien, met een sterke daling van de mobiliteit in alle provincies. Van zodra de vakantie voorbij was, nam de mobiliteit snel weer toe om terug te keren naar een gelijkaardig niveau als dat van voor de vakantie.

Volledig scherm Evolutie van de mobiliteit in België (zwarte curve) en in elke provincie. © Sciensano

“Testen en quarantaine redden levens”

Van Gucht herhaalde dan ook de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken en het aantal dichte contacten te beperken tot één persoon. “Laat u ook zo snel mogelijk testen, ook bij milde symptomen. Wacht daar niet mee. Werk goed mee aan de contactopsporing en respecteer de quarantaine. Het recept is gekend en werkt. Testen en quarantaine redden levens”, aldus Van Gucht.

Bovendien bevinden we ons in de typische griepmaanden, wees Van Gucht er nog op. “De temperatuur is ideaal voor de zogenaamde ademhalingsvirussen”, waaronder ook het coronavirus geclassificeerd wordt. Er circuleren daarnaast varianten op ons grondgebied met een mogelijk hogere besmettelijkheid, waaronder de Engelse en Zuid-Afrikaanse variant.

“Dat is geen verrassing en hoeft ook geen probleem te zijn, zolang we deze virussen geen voedingsbodem geven om zich verder te verspreiden”, aldus Van Gucht.

Elke dag worden er nieuwe vaststellingen gedaan van Engelse of Zuid-Afrikaanse varianten. “Dat komt omdat er ook actief naar gezocht wordt. Het is normaal dat we ze vinden”, aldus de expert. De komende dagen zullen er heel waarschijnlijk nog meer vaststellingen en meldingen worden gedaan, wees Van Gucht erop. “De balans blijft fragiel. Het is nu vooral belangrijk om in de gaten te houden hoe de trends evolueren in de toekomst.”