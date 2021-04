Steven van Gucht: “Plan voor versoepelingen haalbaar, maar zeker niet vanzelfsprekend. Percentage positieve testen in geen maanden zo hoog”

Knuffelcontacten

Van Gucht gaf ook een update over het aantal coronatesten in ons land. Die daalden de afgelopen twee weken fors, van gemiddeld 70.000 naar 40.000 per dag. “Tegelijk was het percentage positieve testen in geen vijf maanden zo hoog. Bijna 10 procent van de testen komt positief terug. Dat betekent dat we waarschijnlijk vele besmettingen missen", klinkt het ongerust.

Het lage aantal testen heeft ongetwijfeld te maken met de vakantieperiode volgens de viroloog. “Testen, contacten opsporen en quarantaine blijven cruciaal om de ziekte in te dijken. We doen een oproep om je te laten testen bij symptomen van verkoudheid of griep. Bij deze symptomen werk je best met een professionele test bij de huisarts of een testcentrum en niet met een zelftest. Die laatste is vooral voor als je geen symptomen hebt, maar je bezorgd bent voor anderen: voor je naar het wek vertrekt of afspreekt met familie of vrienden, bijvoorbeeld. Dat is een extra beschermlaag, zoals een masker en sociale afstand. Bij een positieve zelftest neem je sowieso best contact op met je huisarts.”