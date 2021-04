Steven Van Gucht: “Perspectief op versoepelingen kan nog, maar is zeker niet vanzelfsprekend”

Nieuwe modellen van biostatistici tonen dat grote versoepelingen op 8 mei te vroeg komen. Bij HLN LIVE gaf biostatistius Geert Molenberghs meer uitleg. “Het is belangrijk dat we ook de huidige cijfers in het oog houden en die blijven vrij hoog.” Ook viroloog Steven Van Gucht is er niet helemaal gerust in.

“Dit zijn scenarioanalyses waarbij gekeken wordt wat er gebeurt wanneer we naar het scenario van september terugkeren en versoepelingen te vroeg zouden doen. Dat scenario is niet noodzakelijk gelijk aan wat er gepland is voor 8 mei”, gaf Molenberghs uitleg over de modellen.

“We kunnen niet één op één zeggen wat er gaat gebeuren. Het is nu belangrijk dat we cijfers evalueren en in het oog houden en daar weten we natuurlijk van dat ze vrij hoog blijven en dat er in het aantal nieuwe gevallen niet echt een duidelijke daling is. Op 19 april hadden we voor het eerst meer dan 5.000 gevallen per dag. Is dat een tijdelijke trend door de heropstart van de scholen en terugkeer naar het werk?”

“We zitten op wat een beetje op een plateaufase lijkt: blijft het zo of gaan de cijfers dalen? We hopen uiteraard op het tweede, we zien in een aantal provincies wel degelijk een daling van het aantal gevallen. Anderzijds is er vooral in Luik, Limburg en Brussel toch wel een stijging.” Geeft twee weken extra wachten dan wat ademruimte? “De ene versoepeling is de andere niet. We moeten afwegen wat de voor- en nadelen zijn”, zegt Molenberghs daarover. “Sommige dingen formeel organiseren heeft een voordeel op het ongeorganiseerd laten.”

Maar volgens Molenberghs moeten we ons vooral aan de maatregelen houden en goed opvolgen in welke richting de coronacijfers gaan. “De positiviteitsratio blijft nog altijd vrij hoog met bijna 10 procent en als die gaat dalen, dan gaan we in de goede richting. Die trend is echter nog niet zichtbaar. Als dat niet gebeurt, dan hebben we iets waarover we zorgvuldig moeten nadenken.”

“Als de evolutie van de curve onduidelijk is, is het beter te wachten met de beslissing en een week later zien wat er moet gebeuren”, besluit Molenberghs.

Van Gucht: “We gaan het zeer voorzichtig moeten aanpakken”

Ook viroloog Steven Van Gucht is nog altijd niet gerust, want de ziekenhuiscijfers zien er volgens hem nog altijd niet goed uit. “Dinsdag 20 april hadden we 303 ziekenhuisopnames, we kunnen dus nog niet van een daling spreken. Perspectief op versoepelingen kan nog, maar is zeker niet vanzelfsprekend. We gaan het zeer voorzichtig moeten aanpakken.”

Volgens Van Gucht hoeft de heropening van de kappers geen stijging van de cijfers te betekenen “als we de protocollen en regels goed opvolgen”. “De meeste besmettingen gebeuren nog altijd in informele privésfeer. Daar kunnen we nog veel winst boeken. Laten ons daar vooral extra voorzichtig zijn, dan kunnen versoepelingen alsnog doorgaan.”

Vanaf maandag mogen we weer meer buitencontacten hebben. “Buiten is er zeker minder risico op voorwaarde dat je anderhalve meter afstand houdt. Als je dat continu doet, is dat niet echt een probleem", aldus Van Gucht die wel waarschuwt dat er geen nulrisico is. “Hoe minder mensen aan tafel, hoe minder risico. Door te los te organiseren, dan ga je het risico verhogen”, blikt hij nog vooruit op de geplande heropening van de terrassen.

