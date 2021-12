Steven Van Gucht over situatie op intensieve zorgen: “Het ergste scenario hebben we vermeden”

Duizenden verenigin­gen krijgen boete van 500 euro

De bestuurders van 3.400 vzw’s krijgen een boete van 500 euro van de FOD Financiën in de bus, omdat hun vzw administratief niet in orde is. Dat schrijft de krant ‘De Standaard’. “Regeldrift”, zegt de Verenigde Verenigingen. “We passen gewoon de wet toe”, reageert de fiscus.

9:54