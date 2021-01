Steven Van Gucht openhartig: “Mijn mentale crash gaat nog komen, daar ben ik zeker van”

Het geheim van de nuchtere, doch daadkrachtige communicatie van Steven Van Gucht? Dat is om alles rond de pandemie zo professioneel en feitelijk mogelijk te bekijken. Toch lukt dat voor de Sciensano-woordvoerder niet altijd. “Ik herinner me levendig de momenten waarop ik een beklijvende getuigenis bekeek van een eenzame man in een woonzorgcentrum of toen ik het overlijden van een kind moest brengen op een persconferentie. Gezien mijn vader in de zeventig is en ik zelf ouder ben, komt de impact van Covid-19 dan plots heel dichtbij. Dan is het niet eenvoudig om de coronacrisis door een louter wetenschappelijke bril te bekijken”, bekent Van Gucht tijdens het gesprek met interviewer Magali De Reu.