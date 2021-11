Steven Van Gucht: "Op een dag zal iedereen besmet geraken, maar we moeten dat zo lang mogelijk uitstellen en zoveel mogelijk spreiden”

Volgens nieuwe prognoses van biostatistici van de Universiteit Hasselt en Antwerpen zal de vierde coronagolf pieken tussen eind deze maand en de tweede helft van december. Hoe hoog die piek wordt, hangt af van de viruscirculatie in de komende twaalf dagen. In het beste scenario zullen er 640 covidpatiënten op intensieve liggen, in het op dit moment meest realistische 750, in het slechtste scenario 1.200 - net zoveel als tijdens de eerste golf. Hoe snel de cijfers nadien zullen zakken, is onduidelijk. “We krijgen het plateau best zo laag mogelijk voor de eindejaarsfeesten.”