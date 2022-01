Steven Van Gucht ondanks steile stijging aantal besmettingen hoopvol: “Aantal mensen dat doorverwezen wordt naar intensieve daalt”

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen is vandaag met 85 procent gestegen tot meer dan 20.000 per dag. Volgens viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) lag dat in de lijn van de verwachtingen en mogen we deze week zelfs nog hogere cijfers verwachten. Hij waarschuwt bij HLN LIVE wel dat we ons niet blind mogen staren op het aantal besmettingen, maar de blik vooral moeten richten op wat er gebeurt in onze ziekenhuizen. En daar is de toestand voorlopig hoopgevend. Zo worden minder mensen doorverwezen naar intensieve zorg.

Een belangrijk getal in de stijgende besmettingscijfers zal dat van gisteren (maandag) zijn volgens Van Gucht. “Dat hebben we nu nog niet, omdat die statistieken nog moeten binnenkomen. We zullen daar morgen over kunnen rapporteren. Zal het rond de 30.000 liggen of zal het eerder richting 50.000 gaan? Het getal zal ons veel zeggen over de toekomstige evolutie van het aantal besmettingen. Momenteel stijgt dat aantal sowieso, met 85 procent. Dat is bijna een verdubbeling op weekbasis. Maar dat hadden we verwacht.”

Of we effectief op weg zijn naar de 125.000 waarvan eerder sprake was? “Voor het aantal besmettingen sowieso, maar ik weet niet of we ook aan 125.000 officieel gerapporteerde gevallen zullen raken”, aldus Van Gucht. “Het percentage positieve testen ligt nu op één op vier tot op één op drie. Dat betekent dat we heel veel besmettingen missen en niet in de statistieken zien.”

Minder spectaculair

De viroloog waarschuwt wel dat we ons niet blind mogen staren op het aantal besmettingen. “Het coronavirus kan je niet blijven tegenhouden”, klinkt het. “De vraag is wat het betekent voor het zorgsysteem. Daar zie je een stijgende druk. De hospitalisaties zijn toegenomen (met 17 procent vandaag, red.), maar wel een pak minder spectaculair dan de besmettingen. De stijging is zelfs iets vertraagd tegenover vorige week, maar dat kan tijdelijk zijn. Ik zou daar zeker nog niet te veel belang aan hechten.”

Positieve noot is dat de belasting op intensieve zorg nog verder gedaald is, volgens Van Gucht. “Ook het aantal patiënten dat elke dag doorverwezen wordt naar intensieve zorg, is gedaald de voorbije week. Het gaat om ongeveer 23 patiënten per dag. Dat is minder dan de week ervoor. Dat betekent dat van de mensen die nu opgenomen worden in het ziekenhuis, er tussen de 10 tot 15 procent doorverwezen worden naar intensieve. Dat lijkt een stukje minder dan vroeger het geval was en dat bevestigt het verhaal dat de kans om met omikron op intensieve terecht te komen toch een stuk kleiner is dan met de deltavariant. Dat is goed nieuws.”

Vertragen

Van Gucht beklemtoont wel dat het belangrijk blijft om het virus zo veel mogelijk te vertragen. “We kunnen ons niet permitteren om met zijn allen plots besmet te raken, want dan gaat ons zorgsysteem over de kop. Maar het coronavirus helemáál tegenhouden, zal je nooit kunnen. De meeste mensen zullen vroeg of laat besmet raken. De kunst zal zijn om dat zo veel mogelijk te spreiden in de tijd, zodat ons zorgsysteem niet in de problemen komt. Momenteel gaat het snel. Als we niet zouden ingrijpen, zou het veel te snel gaan. Het is ook belangrijk dat we zo veel mogelijk mensen beschermen met het vaccin en de boosterdosis. Dat zal een wereld van verschil maken.”