Steven Van Gucht: "Mogelijk hebben we piek achter de rug"

Hoewel het aantal coronabesmettingen hoog blijft, evolueren de cijfers in goede zin. Dat heeft interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht vrijdag gezegd tijdens de persconferentie over de situatie van de coronapandemie in ons land. “Mogelijk tekent de piek van de tweede golf zich af.”

Het aantal besmettingen daalt licht verder en ook de ziekenhuisopnames lijken voor het eerst licht te dalen, zegt Van Gucht. Het aantal patiënten op intensieve zorgen neemt wel nog toe, maar het tempo vertraagt. En hoewel het aantal sterfgevallen nog steeds erg hoog is, zien we ook hier het tempo lichtjes vertragen.



“Het is duidelijk dat onze inspanningen beginnen te werken, maar de weg naar beneden is nog lang. We zullen het huidige regime nog lang moeten volhouden om in veiliger vaarwater te belanden”, aldus Van Gucht.

Besmettingspiek eind oktober

Gemiddeld werden de afgelopen zeven dagen 13.213 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld (-16 procent). “Indien deze trend aanhoudt, zal dinsdag 27 oktober voorlopig de piek van de tweede golf worden, met iets meer dan 22.000 besmettingen op een dag”, zegt Van Gucht.

Het aantal nieuwe besmettingen daalt bij alle leeftijdsgroepen onder de 70 jaar. Bij de 70-plussers neemt het aantal besmettingen wel nog toe, maar minder snel dan voorheen. Verhoudingsgewijs worden de 90-plussers nog steeds het hardst getroffen. De helft van de besmettingen vindt plaats bij 45-plussers.

De daling van het aantal besmettingen is zichtbaar in alle landsdelen, behalve in Namen (+4 procent). “In andere delen van het land zien we dalingen van -7 procent in Henegouwen en West-Vlaanderen tot -31 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, aldus Van Gucht.

"Het is duidelijk dat onze inspanningen beginnen te werken, maar de weg naar beneden is nog lang", aldus Van Gucht.

Cijfers blijven wel hoog

Toch ligt het aantal besmettingen nog steeds ongezien hoog, met een van de hoogste besmettingsgraden van Europa. De cijfers liggen nog steeds het hoogst in Henegouwen, gevolgd door Luik en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De overlijdens verdubbelen nog steeds om de week. “Dat is nog steeds heel snel, maar iets minder snel dan enkele dagen terug”, zegt Van Gucht. Op maandag 2 november werden er 196 overlijdens vastgesteld, gemiddeld waren er per dag 159 overlijdens de afgelopen week.

Nog een kantelpunt in zicht?

Voor het eerst sinds begin september is het aantal Covid-patiënten in onze ziekenhuizen licht gedaald. Er liggen nu 7.282 coronapatiënten in het ziekenhuis.

Het aantal ziekenhuisopnames blijft toenemen, maar mogelijk is ook hier een kantelpunt in zicht, zegt Van Gucht. De voorbije zeven dagen waren er gemiddeld 663 nieuwe opnames per dag, een beperkte toename van 7 procent op weekbasis. “Na de piek van 879 nieuwe ziekenhuisopnames op dinsdag 3 november lagen de cijfers van eergisteren en gisteren beduidend lager, met respectievelijk 653 en 556 nieuwe opnames per dag”, zegt hij.

Medisch personeel met een röntgenfoto van de longen van een coronapatiënt in een ziekenhuis in Charleroi.

In Brussel dalen de opnames met 12 procent, in Wallonië en Vlaanderen zijn er nog toenames met 3 procent en 21 procent. Dat kan volgens Van Gucht liggen aan het nationale spreidingsplan, omdat heel wat patiënten uit Brussel en Wallonië naar Vlaanderen zijn overgebracht.

Er liggen nu 7.282 patiënten met Covid in het ziekenhuis, dat is iets minder dan gisteren en eergisteren en de eerste daling van het aantal patiënten in de ziekenhuizen sinds begin september. Op de intensieve zorgen stijgt het aantal patiënten wel nog tot concreet 1.428 (+35 procent op weekbasis).