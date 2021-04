Steven Van Gucht: “Liever eerst versoepelingen in onderwijs gezien”

“Het zal sowieso nog een moeilijke periode worden”, zegt Van Gucht. “We zijn volop aan het vaccineren, maar tegelijk zijn we ook volop aan het versoepelen.”

De viroloog verwijst onder meer naar 8 mei. Als de coronacijfers het toelaten mogen we ons vanaf dan verheugen op het einde van de avondklok, de heropening van de terrassen van restaurants en cafés (tot 22 uur) en georganiseerde buitenactiviteiten voor groepen tot maximaal 25 personen.

Twee dagen later, vanaf 10 mei, mogen ook alle Vlaamse leerlingen opnieuw voltijds naar school.

Onderwijs

Van Gucht vindt het fantastisch dat de scholen opnieuw voltijds open kunnen, “in de eerste plaats voor de leerlingen zelf”. “Langs de andere kant hadden we eigenlijk liever gehad dat men eerst was begonnen met dat onderwijs. En als dat goed ging, dat dan geleidelijk aan ook andere versoepelingen zouden volgen.”

“Het volledig heropenen van het onderwijs met 100 procent contactonderwijs hebben we altijd als heel belangrijk beschouwd en één van de eerste dingen die we zouden moeten doen.” Nu zitten we in een situatie waarin al heel wat andere versoepelingen zijn beslist.

Dat hoeft echter niet te betekenen dat over een aantal weken alle corona-alarmen weer zullen afgaan.

Buitenactiviteiten

“Het belangrijkste is opnieuw de manier waarop we dat gaan aanpakken”, zegt Van Gucht. “Als we de komende weken met z’n allen vooral focussen op die buitenactiviteiten en die op een veilige manier doen, dan denk ik dat we het gaan redden en die curve verder gaan kunnen doen dalen. Maar het zal een moeilijke balans zijn”, waarschuwt hij.

Volledig scherm Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. © BELGA

Er zal de komende weken heel wat gebeuren in de samenleving, zegt Van Gucht over de versoepelingen. “Dat is ook belangrijk, want mensen hebben dat nodig. Tegelijk ga je ook heel wat extra ruimte geven aan het virus, terwijl een groot deel van de mensen nog altijd niet gevaccineerd is.”

Vaccinaties

Circa 25 procent van de bevolking heeft al minstens één coronaprik gekregen, wijst de viroloog er nog op. “Een enorme groep mensen is dus nog niet beschermd en kan mogelijk nog besmet raken. Een klein deel van hen kan nog ernstig ziek worden en dat wil je toch wel vermijden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: