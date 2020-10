Steven Van Gucht: “Langverwachte kentering in cijfers blijft uit”

De coronacijfers in ons land blijven dag na dag de hoogte inschieten. De voorbije week kwamen er meer dan 100.000 positieve gevallen bij, gemiddeld waren het er 15.316 per dag. Een uitschieter was er op dinsdag 20 oktober. Toen kregen maar liefst 19.123 mensen te horen dat ze positief hadden getest: een record. De ziekenhuisopnames verdubbelen om de 8 à 9 dagen, de sterftecijfers doen dat zelfs om de 6 dagen. In Oost- en West-Vlaanderen naderen de ziekenhuizen stilaan hun piek van de eerste golf. Ook in de woonzorgcentra wordt de situatie steeds zorgwekkender.

Ondanks de gigantisch hoge besmettingscijfers, is er ‘slechts’ een stijging van 38 procent op weekbasis. Maar we mogen daar geen verkeerde conclusies uit trekken, waarschuwt Steven Van Gucht op de persconferentie van het crisiscentrum. “Op 21 oktober is ons land gestopt met het testen van risicogevallen zonder symptomen en mensen die terugkeren uit een rode reiszone. Daardoor ontbreken een heel aantal besmettingen in de recente statistieken. De cijfers van vorige week en de week daarvoor zijn dus gebaseerd op een verschillende teststrategie. Dat geeft een vertekend beeld over de werkelijke snelheid van de verspreiding van de epidemie.”

“Bij een ongewijzigde strategie zouden we ongeveer 18.000 gevallen per dag tellen”, geeft Van Gucht nog mee. “Op weekbasis zouden we dus met een werkelijke stijging van 66 procent te maken hebben, en niet 38 procent. Daarmee zou het aantal besmettingen verdubbelen om de 9 dagen. We kunnen dus niet spreken van een vertraging”, is hij duidelijk.

“Hou het veilig op kerkhoven”

De start van de herfstvakantie en het komende Allerheiligenweekend zijn traditioneel een moment waarop we met vrienden en familie samenkomen. Steven Van Gucht roept op om dat niet te doen. “Dit is een uitzonderlijke periode waarin we troost zoeken bij elkaar, maar het is beter om niet af te spreken met vrienden en familie. Elke keer dat we samenkomen, maakt het virus bruggetjes van het ene huishouden naar het andere. Het doorbreken van die bruggen kan binnen 2 weken het verschil maken in onze ziekenhuizen.”

Een bezoek brengen aan het kerkhof kan uiteraard wel, aldus Van Gucht, maar wel met respect voor de gekende veiligheidsmaatregelen. “Draag een mondmasker en houd voortdurend afstand. Ook wanneer je oude bekenden tegenkomt op het kerkhof. Geniet van het Allerheiligenweekend in je warme, kleine bubbel.”