Steven Van Gucht: “Ik zie nog geen vertraging in de cijfers. Integendeel, het is zelfs een versnelling”

Het aantal besmettingen blijft versnellen, daarom is het volgens viroloog Steven Van Gucht op dit moment prioriteit om het aantal contacten in onze privésfeer terug te dringen. “Let daar nu hard op. Dan hoeven we geen drastische maatregelen te nemen", zegt Van Gucht bij HLN LIVE.

Er liggen op dit moment meer dan 650 Covid-patiënten op intensive care, het hoogste aantal sinds 12 mei. Ook het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land blijft fors toenemen. “Ik zoek er elke dag naar, maar ik zie nog geen teken van vertraging. Het aantal besmettingen is zelfs nog wat versneld”, aldus Van Gucht. “De ziekenhuiscijfers blijven aan een zelfde tempo stijgen.” “

Zijn de huidige maatregelen dan niet voldoende? “Je mag niet vergeten dat de laatste set van maatregelen zoals verplicht telewerk nog maar in voege is sinds deze week. Je kan daar nu nog geen effect van verwachten. We hopen dat de mensen spontaan hun contacten gaan remmen. Ik denk wel dat iedereen zich meer bewust is van de risico’s.”

Moeten we dan tijdelijk naar een nieuwe lockdown? “Ik neem het woord lockdown niet zo graag en snel in de mond. We kunnen wel sommige risicoactiviteiten tijdelijk on hold zetten”, aldus Van Gucht nog die tegen een lappendeken van maatregelen is. “Het is niet alleen het probleem van het nachtleven en de scholen. Het virus zit overal en overal moeten we het proberen vertragen.”

Of de huidige maatregelen volstaan, kan Van Gucht dus nog niet zeggen. “We hebben nu een extra verdedigingslinie met het vaccin, maar tegelijk hebben we nog nooit zo veel virus gehad als nu, zeker in Vlaanderen. We moeten hier echt de rem op zetten”, besluit de viroloog.

