Steven Van Gucht heeft enkel goed nieuws: “Daling volgt meest optimistische voorspelling”

We zitten goed op schema om de drempels te halen die de overheid heeft opgelegd om op 9 juni - over drie weken - opnieuw een aantal coronamaatregelen los te laten. Dat heeft Steven Van Gucht, viroloog bij het gezondheidsinstituut Sciensano, laten verstaan op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum over de coronacijfers in ons land. Hij wees er wel op dat er nog steeds veel virus circuleert.

“Vandaag hebben we alleen maar goed nieuws te melden”, zo opende viroloog Steven Van Gucht goedgehumeurd de persconferentie. “Alle coronacijfers blijven verder dalen. De daling volgt momenteel zelfs de meest optimistische van de voorspellingen en dat is zonder meer goed nieuws.”

Volgens Van Gucht is deze positieve evolutie deels te danken aan de snel voortschrijdende vaccinatiecampagne. Zo kreeg meer dan 91 procent van de 65-plussers al een eerste coronaprik. Maar ook de voorzichtige aanpak van de Belgen speelt een rol.

Volledig scherm Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. © vincent duterne/photo news

“Contactstudies tonen het aan: veel mensen blijven voorzichtig omgaan met de versoepelingen en beperken hun dichte contacten. Veel mensen willen daarmee wachten tot ze hun vaccinatie hebben gehad, en dat is ongetwijfeld een verstandige en nuchtere houding, temeer omdat er nog steeds veel virus circuleert in onze maatschappij. Het is een houding waar we alleen maar blij om en dankbaar voor kunnen zijn.”

Kanttekening

De afgelopen week werden dagelijks 2.153 nieuwe coronabesmettingen genoteerd. Dat is een daling van 28 procent op weekbasis, al waarschuwt Van Gucht meteen dat dit beeld te rooskleurig is. Hemelvaart en de brugdag hebben namelijk gezorgd voor fors minder testen. “Ook de feestdag van aanstaande maandag, pinkstermaandag, zal zorgen voor een verdere verstoring van de trendcijfers.”

De daling situeert zich bij alle leeftijdsgroepen en is het meest uitgesproken bij kinderen onder de 10 jaar. Enkel in Waals-Brabant neemt het aantal gevallen nog lichtjes toe (+2 procent).

De afgelopen zeven dagen werden 133 ziekenhuisopnames per dag geregistreerd. Dat is een daling met 17 procent ten opzichte van de week voordien. Bovendien werden gisteren voor het eerst sinds 21 februari minder dan 100 ziekenhuisopnames genoteerd, al benadrukt Van Gucht dat het over de opnames van zondag gaat en er tijdens het weekend altijd minder ziekenhuisopnames plaatsvinden.

Veertigers en vijftigers vormen komen het vaakst in het ziekenhuis terecht, terwijl het aandeel van zestigers en zeventigers lichtjes daalt. In het totaal liggen er momenteel 1.857 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie 610 op de afdeling intensieve zorg. Ook dat zijn dalingen, respectievelijk van 18 en 14 procent.

“Aan het huidige tempo kunnen er tegen eind mei minder dan 500 patiënten op intensieve zorg liggen. Tegen 9 juni zelfs minder dan 400", aldus Van Gucht. Ook het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames zou dan onder de 75 per dag kunnen duiken. Dat is goed nieuws, want het Overlegcomité had de drempel van 500 patiënten op intensieve naar voren geschoven voor de verdere fases van de versoepelingen.

Deze drempels gelden voor de versoepelingen 9 juni: • 80 procent van risicopatiënten beschermd door eerste coronavaccin • 500 bedden op intensieve zorg 1 juli: • 60 procent van volwassenen beschermd door eerste coronavaccin • 500 bedden op intensieve zorg, maar cijfers in dalende lijn • dalende trend in aantal hospitalisaties 30 juli: • 70 procent van volwassenen beschermd door eerste coronavaccin • 500 bedden op intensieve zorg, maar cijfers in dalende lijn • dalende trend in aantal hospitalisaties

Dagelijks overlijden ook nog steeds 25 personen per dag. Ook dat is een daling met 28 procent. De daling is het meest uitgesproken in de groep 75-plussers.

De Indiase variant werd tot nog toe 77 keer officieel vastgesteld en blijft daarmee zeer zeldzaam. Bovendien benadrukte Van Gucht dat er geen indicaties zijn dat de huidige vaccins minder goed zouden beschermen tegen ernstige ziekte na een besmetting met die variant. Tot slot, werden tot en met 16 mei in totaal 5.242.592 vaccins ingespoten. Iets minder dan 4 miljoen Belgen kregen al een eerste prikje, 1,37 miljoen zijn volledig ingeënt.

