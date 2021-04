Steven Van Gucht: “Gisteren record opgetekend in de ziekenhuisopnames”

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land daalt al een aantal dagen op rij. Volgens viroloog Steven Van Gucht zijn de huidige cijfers evenwel moeilijk te interpreteren. “Dat heeft alles te maken met de vakantieperiode en het paasweekend”, zegt hij in een gesprek met HLN LIVE. Daarnaast blijft de druk op onze ziekenhuizen hoog. “Gisteren hebben we een record opgetekend in de ziekenhuisopnames.”

“Als je kijkt naar de besmettingen, dan zie je dat die aan het dalen zijn en dat is natuurlijk een goede zaak”, zegt viroloog Steven Van Gucht bij HLN LIVE over de recente coronacijfers. “Maar dat heeft voor een stuk ook te maken met het feit dat er minder getest wordt. In de eerste plaats bij kinderen en tieners, vanwege het sluiten van de scholen, maar ook bij andere leeftijdscategorieën - waarschijnlijk door de vakantieperiode.”

“Als je kijkt naar het percentage positieve testen, dan zie je dat dat eigenlijk nog een beetje is doorgestegen. We zitten daar al aan 8 procent of zelfs iets meer. Dat betekent dat er au fond nog altijd veel viruscirculatie is”, legt Van Gucht uit. “En dat maakt dat op dit moment een juiste interpretatie van de cijfers moeilijk is. De komende dagen gaat dat een stuk verbeteren, denk ik.”

Record

“Gisteren hebben we een record opgetekend in de ziekenhuisopnames”, laat de viroloog verder verstaan. “Dat waren er 332. Er waren sinds de tweede golf nog nooit zoveel opnames op één dag.”

Volgens Van Gucht kan dat een soort ‘compensatie’ zijn, opnieuw door de vakantieperiode met Pasen en paasmaandag, wanneer op zo’n speciale dagen meestal minder mensen worden opgenomen in het ziekenhuis.

Quote Nu pas hebben we waarschijn­lijk een soort van top bereikt. De grote vraag is: hoe snel gaan we dan beginnen zakken? Viroloog Steven Van Gucht

Onder de 100 begin mei?

“Dat moet een fel stuk naar beneden de komende weken. In principe - volgens het meest optimistische scenario: als alles perfect loopt en iedereen de maatregelen perfect opvolgt - zouden we onder de 100 opnames kunnen zakken tegen begin mei. Maar dat lijkt mij heel optimistisch. Ik denk dat we waarschijnlijk wat hoger gaan zitten in die periode. De echte daling moet zich nog inzetten. Nu pas hebben we waarschijnlijk een soort van top bereikt. De grote vraag is: hoe snel gaan we dan beginnen zakken?”

Horeca

“Wat mij betreft liggen de pistes allemaal nog altijd open”, zegt Van Gucht over wat de cijfers betekenen voor bijvoorbeeld de heropening van de horeca. “Ik vind het moeilijk om daar een uitspraak over te doen. We moeten het goed opvolgen. We hadden natuurlijk graag gehad dat we wat meer zekerheid konden geven of een meer duidelijke voorspelling konden doen. Ik denk dat er belangrijke beslissingen zullen moeten genomen worden op politiek niveau.”

Quote We zijn nu ook meer mensen aan het beschermen met het vaccin en dat maakt dat de situatie iets stabieler wordt. Viroloog Steven Van Gucht

De viroloog wijst op de vaccinatiecampagne. “We zijn nu ook meer mensen aan het beschermen met het vaccin en dat maakt dat de situatie iets stabieler wordt. Dan kan je misschien iets hogere cijfers verdragen. Als je weet dat je dankzij het vaccin heel waarschijnlijk toch naar beneden zal gaan, is dat een heel andere situatie dan in bijvoorbeeld januari toen we dat niet hadden.”

AstraZeneca

Wat de commotie rond AstraZeneca betreft, benadrukt Van Gucht: “Sowieso is het risico op bloedklonters bij het vaccin bijzonder klein. Dat mogen we echt niet vergeten. Dat is minder dan 1 op 100.000 vaccinaties en dus een heel, heel klein risico.” Hij voegt toe: “Men heeft volledig op safe willen spelen gisteren en dat begrijp ik.”

Maar zijn boodschap is duidelijk: “Als u zich kan laten vaccineren, laat u ook vaccineren. Hoe rapper, hoe liever. Het soort vaccin, daar zou ik me niet te veel zorgen over maken. Het risico van het virus is vele malen groter.”