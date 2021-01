Steven Van Gucht: “FFP2-masker niet nodig om te beschermen tegen nieuwe varianten, afstand houden belangrijker”

Uit verschillende studies is gebleken dat de Britse variant van het coronavirus zo’n 40 procent besmettelijker is dan het oorspronkelijke coronavirus. Ook op verschillende andere plaatsen in de wereld worden nieuwe varianten ontdekt, waarvan ook vermoed wordt dat ze mogelijk besmettelijker zijn. “Deze evolutie is normaal bij dit soort virussen, en vertegenwoordigt een normaal proces van competitie tussen varianten, met uiteindelijk een selectie van ‘het meest fitte’ virus”, legt viroloog Van Gucht uit. “Al deze virussen veroorzaken nog steeds dezelfde symptomen, en veroorzaken geen ergere ziekte dan dat we reeds gewend zijn”, klinkt het. De viroloog vervolgt dat er geen indicaties zijn dat deze varianten zich op een andere manier verspreiden. “Al de gekende maatregelen tegen het verspreiden van het virus, werken dus ook tegen de nieuwe varianten.”

FFP2-masker

Die maatregelen zouden intussen alom gekend moeten zijn. “Anderhalve meter afstand houden blijft de regel, ook wanneer we een mondmasker dragen”, aldus Van Gucht. Een FFP2-masker dragen, zoals in een aantal andere landen wel wordt aangeraden, is volgens hem dan ook niet nodig. “Wat belangrijker is, is dat het masker correct gedragen wordt: het moet mond en neus bedekken en moet goed aansluiten aan de zijkant”, herhaalt Van Gucht. Wie toch kiest voor een FFP2-masker, dat vooral door medisch personeel wordt gedragen, moet rekening houden met nauwere voorschriften. “Men moet goed geschoren zijn, want het masker moet goed aansluiten aan het gezicht. Het juiste type masker kan variëren van persoon tot persoon”, waarschuwt de viroloog. “Belangrijker dan het type masker dat we dragen, is weten dat een masker de veiligheidsafstand niet kan vervangen”, vindt Van Gucht. “Anderhalve meter afstand houden blijft de basisregel, een masker dragen biedt daarbovenop een extra bescherming.”