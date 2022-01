Steven Van Gucht: “Epidemie lijkt nog te versnellen. Deze week waarschijnlijk drie keer boven kaap van 60.000 nieuwe gevallen per dag”

De vijfde coronagolf rolt volop over het land en de piek is nog niet in zicht. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op de wekelijkse briefing van het Crisiscentrum. Meer nog, de epidemie lijkt voorlopig zelfs nog verder te versnellen. “Maandag tekenden we een record op van bijna 62.00 besmettingen. Dinsdag en woensdag zullen we waarschijnlijk ook meer dan 60.000 besmettingen per dag registreren”, klonk het.

Momenteel stijgen de besmettingen op weekbasis met 34 procent. Het werkelijke aantal besmettingen ligt volgens de viroloog evenwel nog een veelvoud hoger.

Ook de ziekenhuisopnames nemen versneld toe, wat leidt tot een groeiende ziekenhuisbezetting. “Elke dag worden zo’n 255 mensen opgenomen omwille van Covid en dat is een stijging met 39 procent op weekbasis”, aldus Van Gucht. “Ook hier gaat het om een versnelling. Vorige week bedroeg de stijging nog 7 procent. Gisteren werden zelfs 341 patiënten opgenomen op één dag. Momenteel liggen er 2.736 mensen met Covid in de ziekenhuizen en ook dat is 34 procent meer dan vorige week.”

Sterke toename

Opmerkelijk hier is de toename van het aantal patiënten dat opgenomen wordt mét het coronavirus (158) in plaats van omwille ván het coronavirus (255). Die mensen worden om een andere reden opgenomen in het ziekenhuis en pas bij screening stelt men vast dat ze besmet zijn. “Het gaat hier om een sterke toename op weekbasis met 80 procent”, zegt de viroloog. “Ook deze patiënten moeten echter apart behandeld worden, wat eveneens bijdraagt tot de extra belasting van de ziekenhuizen.”

Volledig scherm © Sciensano

Modellen geven aan dat we de ziekenhuispiek eind januari of begin februari kunnen verwachten. “De ziekenhuiscijfers zitten nog altijd in het meest optimistische scenario en de situatie blijft op dit ogenblik beheersbaar voor de ziekenhuizen”, klinkt het nog.

Nog meer goed nieuws is dat de verhouding tussen het aantal besmettingen en hoeveel mensen er in het ziekenhuis belanden, duidelijk gedaald is. “Sinds het begin van de vaccinatiecampagne is de hospitalisatiegraad geleidelijk aan en gradueel afgenomen”, zegt Van Gucht. Vóór de vaccinaties werd 5 tot 8 procent van de besmette mensen in het ziekenhuis opgenomen, nu is dat gedaald tot minder dan 1 procent.

Ziekenhuis

Van diegenen die in het ziekenhuis worden opgenomen, belanden er ook minder op intensieve zorg: nu is dat ongeveer 11 procent, in de derde golf liep dat nog op tot 25 procent. De bezetting op intensieve is daardoor verder afgenomen tot 367 patiënten en dat is een daling van 10 procent in vergelijking met vorige week.

Volledig scherm © AFP

“Het relatief mildere verloop van de vijfde coronagolf is te danken aan de opgebouwde immuniteit en mogelijk ook het mildere karakter van de omikronvariant”, aldus Van Gucht. Maar, zo waarschuwde hij, ook omikron kan ernstige en soms zelfs dodelijke ziekte veroorzaken. “Nog altijd ongeveer de helft van de patiënten op intensieve zorg is niet gevaccineerd”, gaf hij ook mee.

Iets meer dan 94 procent van alle besmettingen betrof de omikronvariant afgelopen week. “Het aantal omikrongevallen is daarmee nog licht toegenomen", aldus Van Gucht. “De deltavariant vertegenwoordigt nog iets minder dan 5 procent van de besmettingen.”

Hoe de verdeling omikron - delta is in de ziekenhuizen, is niet geweten. Daar bestaan volgens Van Gucht geen nationale cijfers over. “In het referentiecentrum van het UZ Gasthuisberg in Leuven is 20 procent van de mensen in kritieke toestand besmet met omikron”, zegt hij. “De meerderheid is besmet met delta. Bij de lichtere gevallen is het omgekeerd: daar gaat het om 70 procent omikron. Maar dit zijn cijfers van één ziekenhuis.”

Kinderen

De toename van de besmettingen is momenteel overigens het meest uitgesproken bij kinderen en tieners. Daar verdubbelen de cijfers om de week. Ze zijn nu goed voor een derde van de geregistreerde besmettingen. “Dat heeft natuurlijk ook te maken met het toegenomen aantal testen in het kader van de herstart van de scholen na de kerstvakantie", aldus nog Van Gucht.

In december was de zwaarst getroffen leeftijdsgroep nog de twintigers, maar daar is het aantal nieuwe besmettingen nu gedaald (-3 procent). “Hopelijk is dat een voorbode van een afname bij andere leeftijdsgroepen over één of twee weken”, klinkt het.

In de woonzorgcentra is ook een stijging te zien van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, net als van het aantal uitbraken. “Het aantal woonzorgcentra dat momenteel met een grote uitbraak kampt, is gestegen van 4 naar 9 procent. Een grote uitbraak betekent tien of meer gevallen in één woonzorgcentrum.”

LEES OOK: