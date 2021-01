Steven Van Gucht: “Enorme schommelingen in aantal testen en dat merk je aan besmettingscijfers”

In de week van 28 december tot en met 3 januari werden gemiddeld 1.620,4 bevestigde besmettingen per dag geteld. Het gaat om een daling met 10 procent ten opzichte van de week daarvoor. De afname zet zich dus verder, maar volgens viroloog Steven Van Gucht van het gezondheidsinstituut Sciensano moeten we de huidige besmettingscijfers voorzichtig interpreteren.

Het is ook niet onmogelijk dat er weer een stijging volgt. Van Gucht herhaalt dat dat niet noodzakelijk de situatie van het virus op het terrein weergeeft. “Het heeft meer te maken met die schommelingen in het testen momenteel.”

Ook het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis wordt opgenomen, is in dalende lijn. Volgens Van Gucht is dit het getal dat momenteel het best in het oog wordt gehouden om een goed beeld te hebben van wat er op het terrein gebeurt.