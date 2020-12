Steven Van Gucht: “Eén feestdag kan verantwoordelijk zijn voor maand langer in lockdown”

Als 20 procent van de mensen, vier extra bezoekers uitnodigen tijdens kerst of nieuwjaar, zullen we de vooropgestelde drempel van 75 nieuwe ziekenhuisopnames per dag met een maand vertraging bereiken. Dat blijkt uit berekeningen van wetenschappers van verschillende universiteiten, aldus Van Gucht. “Eén feestdag kan dus een maand doorwerken in de cijfers, en een maand extra lockdown betekenen”. De viroloog verwijst ook naar de Verenigde Staten, waar een recordaantal nieuwe besmettingen en overlijdens werden genoteerd in de weken na Thanksgiving, toen heel wat Amerikanen de maatregelen naast zich neer hadden gelegd.

Het goede nieuws is dat het aantal mensen dat aangeeft zich aan de regels zullen houden, opnieuw is gestegen. Uit de Grote Coronastudie van de Universiteit Antwerpen, blijkt dat 79 procent van de ondervraagden aangeeft de maatregelen te zullen respecteren. “Dat is bemoedigend om te horen”, zegt Van Gucht. Toch maakt hij zich ook zorgen over nieuwsberichten waarin slagers en traiteurs getuigen over grote bestellingen voor 20 tot 30 personen. “Laat ons hopen dat dit uitzonderingen zijn, want dergelijke feesten kunnen de epidemie de lucht insturen in januari. Dat is demotiverend voor het grote deel van de bevolking dat zich wel aan de regels houdt, en het zorgpersoneel dat zich nu al bijna een jaar uit de naad werkt”, klinkt het.



Wat we zeker weten, is dat de curve in onze handen ligt, en niet in die van het virus en zijn talrijke varianten. Als we ons houden aan de huidige maatregelen en ook de feesten en kerstvakantie veilig houden, kunnen de cijfers weer dalen, klinkt het bemoedigend. “Maak van kerstmis geen feest voor Covid, maar hou het klein, fijn en veilig”, is de boodschap.