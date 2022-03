Steven Van Gucht: “Coronacijfers stijgen weer, maar geen reden tot grote ongerustheid”

Het is vandaag exact twee jaar geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de pandemie afkondigde, maar die mijlpaal kan niet herdacht worden met het goede nieuws dat de coronacijfers in ons land verder dalen. Toch is er geen reden tot grote ongerustheid. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op de wekelijkse briefing van het Crisiscentrum.

“Na zes weken van continue dalingen, zien we deze week opnieuw een stijging in de besmettingen (+15 procent) en ook een lichte stijging van de ziekenhuisopnames (+8 procent)”, aldus Van Gucht.

Die komt evenwel niet geheel onverwacht, zo klinkt het. “De opstoot komt er zo'n drie weken na het versoepelen van de maatregelen in code oranje. De heropening van het nachtleven, het carnaval en het skiverlof hebben een forse toename van het aantal contacten teweeggebracht. Dat verklaart deze recente stijging van het aantal besmettingen. We denken wel dat het effect op de zorg beheersbaar zal blijven, vooral dankzij de brede immuniteit in de bevolking. Er is dus geen reden tot ongerustheid, wel tot voorzichtigheid.”

Immuniteit

Of de stijging in de cijfers ook een gevolg kan zijn van een afname in de immuniteit? “Je kan dat niet uitsluiten", aldus Van Gucht, “maar je moet altijd kijken naar wat het meest waarschijnlijk is en momenteel is dat de enorme toename van het aantal contacten na het invoeren van code oranje.”

Dat wordt bevestigd als je naar de regionale verschillen kijkt. De stijging van de besmettingscijfers doet zich immers alleen in Vlaanderen voor (+26 procent). Brussel blijft stabiel (+0 procent) en in Wallonië is er nog een daling (-15 procent). “Uit recent onderzoek van de universiteit van Hasselt blijkt dat het aantal contacten ook sterker toegenomen is in Vlaanderen dan in Wallonië”, aldus de viroloog.

Verzwakken

Volgens Van Gucht kan je wel verwachten dat de immuniteit geleidelijk aan zal verzwakken, maar momenteel is dat niet de “hoofdrolspeler”. Een eventueel versnelde boostercampagne is dan ook niet aan de orde. “Je moet die campagnes strategisch plannen. Als je dit te vaak of te snel doet, zal je draagvlak verliezen en elke keer een percentage van de bevolking kwijtraken. Dat is een groot risico, zeker op een moment dat het cruciaal kan zijn om op een veilige manier een nieuwe fase te overbruggen. En ik denk dat die volgende kritieke fase eerder in het najaar en volgende winter zal liggen dan dit voorjaar. Ik ben er dus veel meer voorstander van om zo’n boostercampagne in september of oktober te plannen.”

Testen zal voorlopig wél nog altijd een rol spelen. Vanaf 17 maart veranderen dan wel de quarantaineregels, maar niet de testregels. Mensen met symptomen zal nog altijd gevraagd worden om zich te laten testen. “Als je symptomen hebt of een positieve test aflegt, blijf je nog altijd zeven dagen thuis”, aldus Van Gucht. “Testen is daarmee een van onze laatste verdedigingslinies. Op termijn zal ook die afgebouwd worden, maar pas als de viruscirculatie laag genoeg is. Dat is op dit moment nog niet het geval.”

