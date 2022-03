Steven van Gucht: “Coronacijfers gaan in dalende lijn, behalve bij Vlaamse twintigers”

“De coronasituatie blijft gunstig evolueren.” Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op de wekelijkse persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. “Alle coronacijfers gaan nog steeds in dalende lijn, behalve bij de twintigers in Vlaanderen, waar we nog steeds een lichte stijging opmerken.”

“Mede hierdoor zet de daling van de besmettingen zich minder snel door dan de voorbije weken”, legt de viroloog uit. “Dit vertaalt zich in een lichte stijging van de R-waarde (het reproductiegetal, red.). De R-waarde blijft evenwel ruim onder 1, wat betekent dat de epidemie krimpt.”

Het reproductiegetal bevindt zich op 0,818, vergeleken met 0,740 de week voordien. De voorbije week werden dagelijks gemiddeld 6.011 nieuwe coronabesmettingen geteld, een daling met 27 procent ten opzichte van de week daarvoor.

Net als het aantal besmettingen, daalt ook het aantal uitgevoerde coronatesten. In de periode van 22 tot 28 februari werden dagelijks gemiddeld 36.839 coronatesten afgenomen, zo blijkt uit het coronabulletin van Sciensano. De positiviteitsratio voor België voor die periode daalt verder, maar blijft met 19,1 procent hoog.

Omikronvariant BA.1

“De omikronvariant BA.1 vertegenwoordigt nog steeds het merendeel van de besmettingen, 61 procent. De omikronvariant BA.2 rukt verder op en bedraagt nu 34 procent van de besmettingen”, zegt Van Gucht. Hier en daar duikt ook de deltavariant weer op, goed voor ongeveer 5 procent van de besmettingen.

“Door de recente en de toekomstige versoepelingen is het wel mogelijk dat de besmettingen verder minder snel zullen dalen en uiteindelijk mogelijk opnieuw zullen stijgen, zoals we nu reeds opmerken bij twintigers in bepaalde Vlaamse provincies”, zegt Van Gucht, die vooral in West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant een lichte toename in die leeftijdsgroep ziet. “Door de grote mate van immuniteit onder de bevolking verwachten we echter niet dat dat in de komende weken of maanden tot nieuwe problemen in de zorg zal leiden.”

Het aantal ziekenhuisopnames daalt met 27 procent: de voorbije week werden gemiddeld 131,7 Covid-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het Nationaal Crisiscentrum verwacht dat we tegen 20 maart onder 65 ziekenhuisopnames duiken. “Tegen dan kunnen we dus aan beide voorwaarden voor code geel voldoen”, aldus Van Gucht.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De voorbije zeven dagen bezweken elke dag gemiddeld 22,1 mensen aan de gevolgen van Covid-19. Dat is een daling met 36 procent. De gemiddelde leeftijd van Covid-19-overlijdens bedroeg 81 jaar, vervolgt Van Gucht. In totaal kostte de coronapandemie in België al het leven aan 30.244 mensen.

Meer dan 7 miljoen Belgen hebben twee vaccindoses en een boosterprik gekregen, goed voor bijna 60,97 procent van de totale bevolking, meldt het coronabulletin. In Vlaanderen gaat het om 69,53 procent van de bevolking. In andere landsdelen ligt dat percentage lager. In Brussel is 36,07 procent van de totale bevolking driemaal geprikt, in Wallonië 53 procent en in de Duitstalige gemeenschap 52,04 procent.

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.