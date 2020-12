Steven Van Gucht: “Cijfers hebben plateau bereikt dat te hoog en onveilig is”

Gezin overweegt verhuis naar Nederland: “Medicatie voor onze dochter wordt daar wel terugbe­taald”

10 december Een gezin uit Aarschot overweegt een verhuis naar Nederland, omdat de medicatie voor hun dochter Rosa (4) daar wel wordt terugbetaald. In ons land is dat niet het geval. Rosa heeft mucoviscidose. Haar medicatie kost 15.000 euro per maand. Ons land onderhandelt nu al vier jaar met de producent over de prijs.