Steven Van Gucht: “Besmettingen en ziekenhuisopnames hebben mogelijk piek bereikt, maar druk op intensieve zorgen blijft groot”

“Maandag 22 november hebben we mogelijk de piek van de besmettingen voor deze vierde golf bereikt”, liet viroloog Steven Van Gucht verstaan tijdens de persmeeting. “Toen zijn in totaal 25.574 besmettingen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal besmettingen sinds het begin van deze pandemie.”

“Ook de toename van het aantal ziekenhuisopnames is duidelijk vertraagd. De afgelopen week waren er 318 nieuwe ziekenhuisopnames per dag, tegenover 305 de week ervoor. Dat is dus nog maar een toename van 3 procent op weekbasis. Ook zien we dat er gisteren iets minder opnames waren dan vorige week donderdag (322 tegenover 354). We zijn dus mogelijk ook een piek aan het bereiken wat betreft de ziekenhuisopnames.”

Ziekenhuisbezetting zal nog toenemen

“We verwachten weliswaar dat de komende dagen de bezetting in de ziekenhuizen nog verder zal toenemen. Momenteel liggen er 3.707 coronapatiënten in de ziekenhuizen, waarvan 821 op intensieve zorg. Deze cijfers liggen 7 en 23 procent hoger dan vorige week. Dat betekent dat we op intensieve zorgen nog steeds een duidelijke stijging zien van het aantal patiënten en die zal zich waarschijnlijk nog enkele dagen doorzetten, aan hetzelfde tempo of misschien aan een licht vertragend tempo.”

Over een week gaan we naar 850 tot 1.000 patiënten op intensieve zorgen, verwacht gezondheidsinstituut Sciensano. “Het blijft onduidelijk of we daarna een snelle daling mogen verwachten, dan wel of dat cijfer zal blijven hangen op dat hoge niveau”, aldus Van Gucht.

Extra maatregelen nog nodig?

Als de piek bereikt is, is het dan nog nodig om vandaag bij het Overlegcomité bijkomende maatregelen te nemen? “Dat is een politieke keuze”, zegt Van Gucht. “Als je snellere maatregelen neemt met nog een reductie van de contacten, dan zal je ook sneller de curve kunnen ombuigen en de belasting op de zorg sneller naar beneden kunnen halen.”

“We zullen mogelijk volgende week stranden op een belasting van 850 tot 1.000 bezette bedden op intensieve zorgen. Dat is een héél zware belasting en een situatie die men maar heel kort kan volhouden.”

“We mogen ook niet vergeten dat Kerstmis en Nieuwjaar er nog aankomen, met een toename van de contacten. Volgend jaar komt mogelijk de griepepidemie er ook nog bij...” Van Gucht zelf lijkt duidelijk over wat hij zou kiezen: “Het heeft zin om de curve sneller om te buigen, om meer ademruimte te geven voor de zorg. Wat er daar nu gebeurt, dat is maar een heel korte periode haalbaar.” Hij voegt toe: “Strenge maatregelen komen natuurlijk ook aan een grote kost, die afweging zal men moeten maken.”

