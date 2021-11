Steven Van Gucht: “Als het zo doorgaat, riskeren we meer dan 1.000 coronapatiënten op intensieve”

De recente nieuwe maatregelen zoals het opnieuw verplicht dragen van een mondmasker in winkels en de aanbeveling om weer veel meer te telewerken, hebben niet gewerkt. Dat stelt viroloog Steven Van Gucht vast in de coronacijfers, die de verkeerde kant blijven uitgaan. “Belangrijker dan het aantal nieuwe besmettingen is de vaststelling dat het maar blijft stijgen”, aldus Van Gucht aan HLN LIVE. “We zien geen vertraging en dat is een probleem. Als het zo doorgaat en zelfs nog versnelt - wat niet ondenkbaar is - dan kunnen we eind november of begin december meer dan duizend bedden op intensieve hebben.”

“Aan het huidige tempo zullen dat al meer dan 800 bedden zijn”, weet Van Gucht. Maar hij hoopt met de juiste maatregelen te kunnen “afkloppen op zo’n 650 bedden op intensieve zorgen” die zouden worden ingenomen door coronapatiënten. “Dat is nog slecht, maar toch een verschil met duizend bedden.”

Volgens de professor “zitten we in Vlaanderen nu al op het niveau van de derde golf, als je naar de besmettingen en de ziekenhuisopnames kijkt”. “Maar als we erin slagen om vanaf nu de besmettingen te doen vertragen en kunnen afkloppen op 650 intensieve bedden, dan zal deze golf minder zwaar zijn dan de vorige drie.” In het ergere scenario van 800 bedden of zelfs meer dan 1.000 bedden - “dat lijkt mij niet heel waarschijnlijk, maar we kunnen het niet uitsluiten” - zal de vierde golf vergelijkbaar zijn met de eerste of de tweede. “Toch wat ziekenhuisbelasting betreft”, voegt Van Gucht nog toe. “Het zal minder zijn wat sterfte betreft, dankzij de vaccinatiegraad.”

Herbekijk hieronder het volledige gesprek met Steven Van Gucht:

Mondmasker

Hoe kunnen we de besmettingen doen vertragen? Van Gucht wil geen ‘noodstop’, omdat we dan in een jojobeweging terechtkomen. Hij pleit voor een “duurzamer systeem”, waarbij we nu de eerste drie à vier weken drastischer zouden moeten ingrijpen. “Een pakket maatregelen dat je in alle sectoren van de maatschappij kan toepassen, ook in ons privéleven. Daarna kunnen we overschakelen op iets wat draaglijker is, maar we mogen niet alles meteen loslaten.” Een blijvertje is voor de professor het mondmasker, “een goedkoop en effectief instrument”. Dat zouden we als standaardregel in binnenruimtes waar volk is moeten dragen. “We kunnen dat bij uitzondering laten vallen als er afstand mogelijk is, goede ventilatie is en er minder mensen aanwezig zijn, bijvoorbeeld.”

In de scholen “heeft men de controle losgelaten”, vindt de viroloog. “Daar is geen contacttracing meer en worden klassen te laat gesloten, wanneer de schade al gebeurd is. Eigenlijk doet men er niks meer om de verspreiding van het virus in te dijken. Als je geen mondmasker wil voor jonge kinderen, dan moet je inzetten op testen en contacttracing.”

Telewerk

Telewerk is ook erg belangrijk, volgens Van Gucht. “Het zou goed zijn als we daar nu heel streng in zijn om daarna weer te versoepelen. Het is niet de bedoeling dat we de hele winter thuis gaan werken, maar we zouden er nu maximaal gebruik van moeten maken.”

En dan het moeilijkste: ons privéleven. “We zouden allemaal onze verantwoordelijkheid moeten dragen wat privéfeestjes betreft”, zegt Van Gucht. Voor het nachtleven vindt hij het principe van een negatieve test om binnen te mogen goed, maar hij vraagt zich af of zo’n organisatie wel haalbaar is in de praktijk.

Volledig scherm Viroloog Steven Van Gucht pleit voor het dragen van een mondmasker in binnenruimtes waar mensen samenkomen. © BELGA