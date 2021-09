Steven Van Gucht: “Aantal besmettingen daalt licht, maar dat betekent niet dat voorspelde stijging zich komende weken niet zal doorzetten”

Het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land daalt licht, maar dat betekent niet dat de voorspelde stijging zich de komende weken niet zal doorzetten Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd tijdens een briefing over de epidemiologische situatie in ons land.

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen in ons land daalde in de week van 31 augustus tot en met 6 september lichtjes: met 6 procent tot 1.937 per dag. Dat is een gunstig teken, maar dat betekent niet dat we op onze twee oren kunnen slapen als we de viroloog mogen geloven.

“De impact van de start van het schooljaar en de vele versoepelingen die in september werden doorgevoerd, kunnen we nu nog niet zien in de cijfers”, volgens Van Gucht. “Dat vraagt wat meer tijd. Er wordt daarnaast ook minder getest, onder meer omdat er minder gereisd wordt dan in augustus. Het percentage positieve tests is desondanks maar gestegen van 5,4 naar 5,5 procent. Normaal gezien zou dat meer omhoog gaan als je minder test. Nu kunnen we echter spreken van een stabilisatie.”

Mondmasker

Van Gucht pleit voor het handhaven van milde coronamaatregelen, onder meer het mondmasker, en het blijven inzetten op vaccinaties. Hij is ervan overtuigd dat de pandemie daarmee onder controle kan worden gehouden. “Ik ben ervan overtuigd dat we geen ingrijpende maatregelen meer nodig zullen hebben”, klinkt het.

Opmerkelijk: er zijn in de besmettingscijfers flinke verschillen te zien naargelang de regio’s. “De grote verschillen zijn grotendeel te verklaren aan de hand van de vaccinatiegraad”, aldus Van Gucht. “In Vlaanderen is er sprake van een daling van de besmettingscijfers. Dat is ook het geval in de leeftijdscategorie van 10 tot 19 jaar. Die groep is nu ook voor een groot deel gevaccineerd. Ter vergelijking: in de groep van 0 tot 9 jaar - die niet gevaccineerd is - zagen we wel nog een stijging in Vlaanderen afgelopen week.”

Brussel

In Brussel ligt dat anders. Daar is ook een stijging te zien in de cijfers van de tieners. De vaccinatiegraad ligt er dan ook een stuk lager: 28 procent tegenover 81 procent in Vlaanderen. “De algemene besmettingscijfers van het Brussels Gewest gaan wel met 3 procent omlaag wel”, aldus Van Gucht. “We zitten echter wel nog altijd op een zeer hoog aantal besmettingen, zeker als je het vergelijkt met de rest van Europa.”

In Wallonië is de tendens minst positief. Daar stijgt het aantal besmettingen met 7 procent. De sterkste stijgingen zijn te zien in Henegouwen en Luik. De provincie Luik heeft de hoogste besmettings- en hospitalisatiegraad en de trend is nog stijgend. “Dat moet zeker opgevolgd worden", klinkt het.