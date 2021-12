Steven De Blieck (32) uit ‘Taboe’: “Dat mensen met autisme alleen maar structuur nodig hebben, is een aangeleerde illusie”

Nieuwe wolf duikt op in Antwerpen, maar “in Vlaanderen plaats voor maximaal vier roedels”

Een wolf in de Antwerpse haven en een exemplaar op de Kalmthoutse Heide is nog geen wolveninvasie, maar dat mondjesmaat steeds meer wolven zich thuis voelen in Limburg en Antwerpen staat buiten kijf. “Momenteel is er één roedel in Limburg, maar wetenschappers vermoeden dat er zich op termijn drie tot vier roedels in Vlaanderen kunnen vestigen”, zegt Dries Gorissen, directeur van het Agentschap Natuur & Bos.

