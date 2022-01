Steve Bakelmans trekt niet naar Hof van Cassatie: veroordeling is nu definitief

Bakelmans had Julie Van Espen op 4 mei 2019 van haar fiets gesleurd in Merksem. Hij had haar geslagen, verkracht en gewurgd. Daarna had hij haar lichaam in plastic gewikkeld, verzwaard met zand en in het Albertkanaal gegooid, waar het twee dagen later werd aangetroffen. Bakelmans werd diezelfde dag gearresteerd, nadat hij herkend werd op camerabeelden uit de buurt. Hij bekende meteen dat hij haar verkracht en gedood had.