Steve Bakelmans staat vanaf vandaag terecht voor moord op Julie Van Espen: proces achter gesloten deuren?

In Antwerpen start maandag het assisenproces van Steve Bakelmans. De 41-jarige kok wordt beschuldigd van de verkrachting van en de moord op Julie Van Espen (23) uit Schilde. U kan de zitting van de rechtbank vandaag volgen in onze liveblog.

Lees alles over het proces in ons dossier.

Hij had de studente tweeënhalf jaar geleden van haar fiets gesleurd in Merksem. Toen ze zich hevig verzette terwijl hij haar wilde verkrachten, had hij haar gewurgd. Het lichaam van het meisje werd twee dagen later uit het Albertkanaal gehaald.

Julie Van Espen verdween op 4 mei 2019. De studente Internationale Betrekkingen en Diplomatie was die zaterdagavond thuis met de fiets vertrokken richting Antwerpen, waar ze met vriendinnen had afgesproken, maar kwam daar nooit aan. Haar vrienden en familieleden gingen meteen met man en macht op zoek naar haar. Ook de politie beschouwde haar verdwijning meteen als onrustwekkend en organiseerde een zoekactie.

Een dag later werd haar handtas, bebloede kledij en fietsmand teruggevonden in de omgeving van de oude Burgemeester Gabriel Theunisbrug aan het Albertkanaal in Merksem. Het was ook daar dat haar gsm-signaal voor het laatst werd opgevangen. De politie bekeek de beschikbare camerabeelden in de buurt en zag daarop een man met een grote rugzak die haar fietsmand in zijn handen hield.

De beelden - weliswaar zonder de fietsmand - werden via een opsporingsbericht verspreid. De man met de rugzak werd daarin omschreven als een "belangrijke getuige" bij de verdwijning van Julie Van Espen. Het bericht werd massaal gedeeld en enkele honderden tips kwamen binnen. Het duurde dan ook niet lang of hij werd geïdentificeerd als Steve Bakelmans, een man die al verschillende veroordelingen op zijn naam had en toen op straat leefde.

Zijn gsm-signaal werd getraceerd en hij kon op 6 mei in het station van Leuven van de trein worden geplukt. De zoekactie naar de studente ging intussen onverminderd verder. Er werd met boten op het Albertkanaal gezocht, langs de fietsroute van Julie Van Espen. Haar lichaam werd nog diezelfde dag uit het water gehaald.

Bakelmans bekende dat hij verantwoordelijk was voor de dood van de studente. De veertiger sliep al een tijdje onder de Burgemeester Gabriel Theunisbrug. Toen hij die avond het blonde meisje opmerkte, had hij haar van haar fiets gesleurd. Hij wilde haar verkrachten, maar ze verzette zich hevig. Bakelmans had haar gewurgd en haar lichaam in het Albertkanaal gegooid.

Bekijk ook: Dader Steve Bakelmans verscheen vorige week al voor de jury

Julie Van Espen was niet de eerste vrouw aan wie hij zich vergrepen had. Zo had hij in 2004 al een 58-jarige vrouw misbruikt die hem thuis een boterham had aangeboden en in 2016 had hij met bruut geweld zijn ex-vriendin verkracht. Bakelmans werd voor dat laatste feit in 2017 tot vier jaar effectieve celstraf veroordeeld. De veertiger tekende beroep aan, maar de behandeling van het dossier liet lang op zich wachten en hij bleef al die tijd op vrije voeten. De zaak kwam uiteindelijk pas in juni 2019 voor. Het hof van beroep veroordeelde hem tot vijf jaar cel en tien jaar terbeschikkelingstelling, maar toen was het voor Julie Van Espen al veel te laat.

Proces achter gesloten deuren?

Maandag gaat het assisenproces van start. Een volksjury bestaande uit acht vrouwen en vier mannen moet over anderhalve week oordelen of hij schuldig is aan verkrachting en aan moord. Hij riskeert voor al die feiten samen een levenslange opsluiting. Bij aanvang van het proces zal er door de assisenvoorzitter eerst nog beslist moeten worden of de zaak in aanwezigheid van publiek en pers behandeld zal worden, of achter gesloten deuren, zoals de nabestaanden van Julie Van Espen vragen.

Voor het proces, dat wordt voorgezeten door Alexandra Van Kelst, zijn acht dagen uitgetrokken. Het openbaar ministerie wordt vertegenwoordigd door advocaat-generaal Björn Backx. Advocaten Dimitri de Béco en Marlies Vercammen verdedigen Steve Bakelmans. Meester John Maes staat de nabestaanden van Julie Van Espen bij.