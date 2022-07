Steunpunt Mantelzorg vraagt ook tweede boosterprik voor mantelzorgers

Herselt Moordver­dach­te Herselt stuurt haar kat naar de raadkamer: “Om medische redenen, want het gaat echt niet goed met haar”

Caroline D. (46) kwam om medische redenen vrijdag niet naar de raadkamer. De vrouw wordt beticht van de moord op Robert D.T. in een caravan in Herselt. Ze werd vorige maandagavond opgepakt in de buurt van waar het drama zich afspeelde. Volgens haar raadsman Omar Souidi is haar toestand niet goed. “Ze beseft volgens mij nauwelijks wat er is gebeurd", aldus de raadsman.

12:46