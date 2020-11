Steunpakket voor getroffen sectoren nu toch goedgekeurd in Kamercommissie

Een steunpakket voor de horeca en andere door de corona-epidemie verplicht gesloten sectoren heeft vandaag in tweede lezing groen licht gekregen in de Kamercommissie Sociale Zaken. Het gaat onder meer om de mogelijkheid om de RSZ-bijdragen voor het derde kwartaal uit te stellen.

Na een eerste verplichte sluiting in het voorjaar moeten onder meer de restaurants en cafés ook nu, tijdens de tweede golf, de deuren sluiten. Om die sectoren te stutten stelde de federale regering een eerste steunpakket voor, met onder meer een vrijstelling van de RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal van dit jaar, een subsidie van 167 miljoen euro om de uitbetaling van de eindejaarspremie voor werknemers in de horeca te garanderen en een dubbel overbruggingsrecht in de maanden oktober en november voor alle zelfstandigen die moeten sluiten.

Het wetsontwerp dat die steunmaatregelen moet invoeren kwam begin vorige week al aan bod in de Kamercommissie Sociale Zaken, maar raakte toen niet gestemd. N-VA-Kamerlid Björn Anseeuw vroeg een tweede lezing uit onvrede met de manier van werken, tot grote frustratie bij de voltallige meerderheid en in het bijzonder minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (sp.a), die benadrukte dat de tekst snel moest worden goedgekeurd omdat de RSZ anders geen wettelijke basis meer zou hebben om betalingsuitstel voor het derde kwartaal te verlenen. De deadline voor de betaling van de bijdrage was immers vastgelegd op 15 november.

De Kamercommissie keurde het ontwerp vandaag wel goed in tweede lezing. De tekst moet morgen nog langs de plenaire vergadering passeren. De getroffen ondernemingen - naast horeca bijvoorbeeld ook niet-essentiële winkels, bioscopen of kapsalons - zullen nu een RSZ-premie krijgen die gelijk is aan de werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal, wat in de praktijk hetzelfde effect heeft als een vrijstelling.

Water aan de lippen

Open Vld-Kamerlid Tania De Jonge, één van de auteurs van het ontwerp, is blij dat het steunpakket er komt. "Vorige week ontstond de vrees bij veel ondernemers dat deze maatregelen er niet zouden komen. Gelukkig is dat wel het geval, vele ondernemers staan namelijk met het water aan de lippen", zegt ze.

Oppositiepartij N-VA onthield zich bij de stemming, nadat haar amendementen werden weggestemd. De fractie vreest dat de regeling juridisch niet standhoudt, zegt Anseeuw. "Onze enige bekommernis is dat de horeca en andere getroffen sectoren de steun krijgen die ze broodnodig hebben en verdienen. We willen dus vermijden dat er een gammele regelgeving komt die plots door een of andere rechter wordt vernietigd, want daarmee dreig je de getroffen sectoren in een nog groter avontuur te storten waar niemand in wil terechtkomen."