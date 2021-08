Steunfonds Slachtoffers Pukkelpopstorm keert resterende 290.000 euro uit en stopt

Bij de Pukkelpopstorm op 18 augustus 2011 vielen vijf dodelijke slachtoffers en raakten zo’n 140 festivalgangers gewond. Kort na het drama werd het Steunfonds Slachtoffers Pukkelpopstorm opgericht, een fonds dat is opgebouwd uit giften. “Die eerste zomer kwam al meteen een soort van fondsenwerving op gang met veel solidariteit van publiek, derden, maar ook van veel artiesten en bands die zonder daar ruchtbaarheid aan te geven het fonds financieel hebben gesteund. Dat was uiteraard een grote meevaller waardoor we meteen de steun naar de slachtoffers concreet konden maken”, zegt voorzitter Stijn Meuris.

Er werden zo’n 40 slachtoffers financieel en moreel bijgestaan, 59 met de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers bijgerekend. “De eerste jaren was het aantal slachtoffers dat we konden helpen groot maar na verloop van tijd zijn het er steeds minder geworden. Maar er is altijd nog een kleine groep geweest die die steun wel nog nodig heeft en dan hebben we het specifiek over medisch-financiële noden”, zegt Meuris. “Er zit nog zo’n 290.000 euro in het fonds en na tien jaar stonden we voor een dilemma: wordt dit een eeuwigdurende, permanente begeleiding of ronden we het af? In samenspraak met de resterende slachtoffers - we hebben met iedereen individueel samengezeten - hebben we voor de tweede optie gekozen. Dat betekent dat het resterende bedrag wordt uitgekeerd.”

Quote Het was een heel delicate oefening die zes tot zeven maanden heeft geduurd die uiteinde­lijk moet resulteren in een bedrag. Het is geen loterij, hé, het is gebaseerd op aantoonba­re noden Stijn Meuris, Voorzitter Steunfonds

De bedragen zullen worden uitgekeerd met een verdeelsleutel waar Meuris niet verder op wil ingaan. “In hoeverre is er blijvende, permanente schade? De ene persoon is zwaarder getroffen dan de andere. Dat was een heel delicate oefening die zes tot zeven maanden heeft geduurd die uiteindelijk moet resulteren in een bedrag. Het is geen loterij, hé, het is gebaseerd op aantoonbare noden. Dat is de voorbije tien jaar heel goed gegaan, al heb je natuurlijk interpersoonlijke verschillen, waarbij de ene iedere onkost in rekening wil brengen en de andere niet. Nu we het afronden, is het extra delicaat. Maar daarvoor doen we onder meer een beroep op de expertise van Ernst & Young, maar ook op andere experten die weten hoe die verdeelsleutels precies werken.”

Of het Steunfonds wordt ontbonden, is nog niet duidelijk. “Ik wil nog benadrukken dat het Steunfonds ophoudt in de geldelijke betekenis, maar dat slachtoffers, met wie de voorbije tien jaar een enorme band is opgebouwd, nog altijd contact kunnen opnemen voor morele bijstand”, benadrukt Meuris nog.

