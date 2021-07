Steun van grote internationale namen voor sans-papiers in hongerstaking

De situatie van de zowat 400 hongerstakers in Brussel wordt internationaal opgepikt. 115 academici en bekende internationale koppen zoals Ken Loach, Noam Chomsky en Angela Davis nemen het in een open brief op voor hen, zo schrijft De Morgen vandaag.

De Belgische regering reageert verkeerd op de hongerstaking en is medeverantwoordelijk voor de uitzichtloze situatie waarin deze mensen zitten. Dat is, kort samengevat, de boodschap van academici en bekende figuren in de open brief. Onder hen ook enkele bekende, internationale namen zoals de Amerikaanse filosofe en politiek activiste Angela Davis, Amerikaans linguïst Noam Chomsky, Brits filmregisseur Ken Loach en de Griekse professor economie en oud-politicus Yannis Varoufakis.

Volgens de open brief gaat de Belgische regering voorbij aan het feit dat ze mee verantwoordelijk is voor de 150.000 mensen zonder papieren in ons land. "Europese landen hebben de laatste 20 jaar op een drastische en collectieve manier legale migratiekanalen toegeknepen. Zij hebben grenscontroles uitbesteed aan staten die weinig begaan zijn met het welzijn van de migranten zoals Turkije en Libië", klinkt het.

Quote De regering is verlamd door de opkomst van extreem­rechts en past een verwaterde versie van het migratie­pro­gram­ma van extreem­recht­se partijen toe. Open brief ondertekend door 115 internationale namen

De brief spreekt van "een zware politieke fout". "Ze (de Belgische regering, red.) is verlamd door de opkomst van extreemrechts. Zij probeert er zich van te distantiëren zich door zich te beroepen op een 'streng maar humaan' migratiebeleid. Dit wil zeggen dat zij een verwaterde versie van het migratieprogramma van extreemrechtse partijen toepassen en dit terwijl zij een retoriek gebruiken die mensenrechten en internationaal recht hoog in het vaandel dragen."

Ook nemen de ondertekenaars de reactie van Staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) op de korrel. Ze hebben het over "een bot tegenargument" en "juridisch formalisme". "Iedereen is het eens dat migratie beter aangepakt kan worden", reageert Mahdi. "Daarom is het belangrijk om in te zetten op legale migratiekanalen."

