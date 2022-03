Steun jij ook Oekraïne 12-12? Freek Braeckman bezoekt Vlaamse solidariteitsacties voor HLN en ‘VTM Nieuws’

Van De Panne tot Bree worden er acties op poten gezet voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Freek Braeckman wil graag te weten komen hoe Vlamingen zich juist inzetten en doet daarom een oproep: “Het oorlogsgeweld in Oekraïne laat miljoenen mensen geen andere keuze dan alles achter te laten. Maar Vlaanderen heeft een hart. Zamel jij op een bijzondere manier spullen of geld in? Haal je alles uit de kast om mensen op te vangen? Laat het me weten door een mail te sturen naar 4040@hln.be of een sms op het nummer 4040. En wie weet sta ik deze week nog aan je deur. Tot snel?”